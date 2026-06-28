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La inesperada decisión de Tamara Paganini en Gran Hermano que cambió por completo la cena con Santiago del Moro

Durante la cena de Gran Hermano con Santiago del Moro, Tamara Paganini se quebró en llanto y tomó una inesperada decisión.

28 jun 2026, 23:59
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tamara paganini gh
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Este domingo Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió un momento cargado de emociones con la presencia de Santiago del Moro dentro de la casa. El conductor se acercó a los jugadores para transmitirles mensajes de sus seres queridos y, en ese marco, Tamara Paganini fue protagonista de una escena que dejó huella.

El novio de la exparticipante de la primera temporada le envió la palabra “activá”. Del Moro quiso saber qué interpretación le daba y ella respondió con sinceridad: “No sé, que me putee más con la gente, qué sé yo, la verdad. Supongo que me tendré que pelear. ¿Me pelearé?”.

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El conductor intentó acompañarla en ese instante de incomodidad. “Lo tuyo es una revancha, pero lo tuyo es una revancha en la vida, India, como yo te digo siempre. Que vos puedas cerrar este círculo es espectacular. Por lo que pasó. Pase lo que pase ya lo cerraste”, le dijo. Tamara, entre lágrimas, confesó: “Sí, pero no, no estoy bien. Ya se va a pasar”.

Del Moro buscó darle ánimo: “Activar tiene que ver con la acción, con todo. Sos una mujer de acción aparte”. Ella, angustiada, expresó: “Sí, salvo que esté en el fondo del pozo. Pero trato, estoy tratando”. El conductor insistió: “Como tenemos todos momentos. Vamos, India”.

La tensión creció cuando Tamara expresó su deseo de abandonar el juego. “No, no me enojé con la palabra, me quiero ir”, dijo. Del Moro intentó contenerla: “Si no podés más, mi amor, nada te detiene. Sería una pena con todo lo que has pasado. Nunca pasó estar acá cenando y que te quieras ir”.

La participante, quebrada, agregó: “Evidentemente no alcanza lo que puedo”. El conductor buscó otra mirada: “Activá puede ser divertirte, disfrutar. Activar es de acción. Es de accionar. De pasarla bien, de no hacerte tanto la cabeza. No de putear, no pasa por ahí, me parece”.

El cierre de la cena quedó marcado por la reflexión de Del Moro: “Te juro, te juro en todas las temporadas que hice, toda la gente que se fue al minuto y medio quería treparse por el tapial. Y es una pena por tu historia. Pero pensalo, vamos a terminar la cena”.

Por qué Tamara Paganini tuvo que dejar Gran Hermano

Tamara Paganini tuvo que dejar la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por un problema de salud en uno de sus oídos. La producción decidió intervenir de inmediato y trasladarla a un hospital para que fuera atendida por especialistas.

La noticia comenzó a circular en redes sociales cuando se viralizó un video de Brian Sarmiento hablando de su compañera y asegurando que “se fue”. Esa frase encendió las especulaciones y generó preocupación entre los seguidores del reality.

En medio de los rumores, algunos usuarios intentaron adivinar qué había ocurrido. “¿Le habrán contado lo del Indio? Ella era fanática”, escribió una internauta tras la muerte del exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Minutos más tarde, apareció la versión que aclaraba el cuadro: “Fue al hospital porque le estaba sangrando el oído”, se escucha decir a Cinzia Francischiello en otro clip que circuló este lunes.

Con esa información, se despejaron dudas sobre la ausencia de Tamara y se confirmó que la prioridad fue su salud. La producción decidió sacarla de la casa y trasladarla a un centro médico para que recibiera la atención adecuada, llevando tranquilidad a quienes temían que se tratara de una salida definitiva del juego.

     

 

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