La inesperada decisión de Tamara Paganini en Gran Hermano que cambió por completo la cena con Santiago del Moro

La tensión creció cuando Tamara expresó su deseo de abandonar el juego. “No, no me enojé con la palabra, me quiero ir”, dijo. Del Moro intentó contenerla: “Si no podés más, mi amor, nada te detiene. Sería una pena con todo lo que has pasado. Nunca pasó estar acá cenando y que te quieras ir”.

La participante, quebrada, agregó: “Evidentemente no alcanza lo que puedo”. El conductor buscó otra mirada: “Activá puede ser divertirte, disfrutar. Activar es de acción. Es de accionar. De pasarla bien, de no hacerte tanto la cabeza. No de putear, no pasa por ahí, me parece”.

El cierre de la cena quedó marcado por la reflexión de Del Moro: “Te juro, te juro en todas las temporadas que hice, toda la gente que se fue al minuto y medio quería treparse por el tapial. Y es una pena por tu historia. Pero pensalo, vamos a terminar la cena”.

Por qué Tamara Paganini tuvo que dejar Gran Hermano

Tamara Paganini tuvo que dejar la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por un problema de salud en uno de sus oídos. La producción decidió intervenir de inmediato y trasladarla a un hospital para que fuera atendida por especialistas.

La noticia comenzó a circular en redes sociales cuando se viralizó un video de Brian Sarmiento hablando de su compañera y asegurando que “se fue”. Esa frase encendió las especulaciones y generó preocupación entre los seguidores del reality.

En medio de los rumores, algunos usuarios intentaron adivinar qué había ocurrido. “¿Le habrán contado lo del Indio? Ella era fanática”, escribió una internauta tras la muerte del exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Minutos más tarde, apareció la versión que aclaraba el cuadro: “Fue al hospital porque le estaba sangrando el oído”, se escucha decir a Cinzia Francischiello en otro clip que circuló este lunes.

Con esa información, se despejaron dudas sobre la ausencia de Tamara y se confirmó que la prioridad fue su salud. La producción decidió sacarla de la casa y trasladarla a un centro médico para que recibiera la atención adecuada, llevando tranquilidad a quienes temían que se tratara de una salida definitiva del juego.