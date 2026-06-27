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Tragedia en Venezuela: encontraron sin vida a la esposa y a los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo

La institución venezolana comunicó el fallecimiento de Yanina Maranella y de los niños Aarón y Ainhoa. El defensor, que se encontraba en Caracas al momento del sismo, participó activamente de las tareas de rescate en el edificio derrumbado.

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Tragedia en Venezuela: encontraron sin vida a la esposa y a los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo

El desastre natural que golpeó el territorio caribeño sumó una de sus páginas más dolorosas y desgarradoras para el fútbol sudamericano. El club Deportivo La Guaira confirmó este sábado la muerte de Yanina Maranella, esposa del futbolista cordobés Lucas Trejo, y de los dos hijos de la pareja, Aarón y Ainhoa, quienes se encontraban desaparecidos desde el devastador terremoto que sacudió a Venezuela.

Leé también La desgarradora carta de un futbolista de Venezuela a su esposa, que murió por salvar a su hija en el terremoto: "Le contaré..."
En medio de la tragedia que dejó el terremoto en Venezuela, el futbolista Héctor Bello publicó una conmovedora carta de despedida a su esposa Andrea, quien perdió la vida al proteger a su hija durante el colapso del edificio donde residían.

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la institución deportiva expresó su profundo pesar y acompañamiento en este crítico momento: “Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados”. El anuncio puso un triste punto final a varias jornadas de angustia e intensa búsqueda por parte de rescatistas, familiares y la comunidad en general.

Cómo fueron las tareas de búsqueda de la familia de Lucas Trejo tras el terremoto

La tragedia sorprendió al experimentado defensor argentino lejos de su hogar debido a sus compromisos profesionales. Lucas Trejo se encontraba en la ciudad de Caracas disputando un partido con su equipo cuando ocurrieron los fuertes terremotos.

Al regresar de urgencia a La Guaira, el futbolista encontró completamente derrumbado el edificio donde vivían su esposa y sus dos hijos en la zona de Playa Grande, una de las áreas más afectadas por los sismos que provocaron colapsos estructurales generalizados. Desde ese mismo instante, el jugador participó activamente de las tareas de rescate junto a familiares y voluntarios, removiendo materiales con la esperanza de hallarlos. Trejo había explicado públicamente que le fue imposible establecer cualquier tipo de contacto con ellos desde el momento exacto del desastre y había pedido colaboración en redes para recibir cualquier información útil.

La familia de Lucas Trejo viajará desde Córdoba para acompañarlo

En medio de la desesperación generalizada y antes de conocerse el trágico desenlace de este sábado, el entorno íntimo del jugador en Argentina se movilizó para poder brindarle contención física en el lugar de los hechos. El padre del futbolista, José Luis Trejo, había lanzado un pedido público de ayuda para poder viajar desde la provincia de Córdoba hacia Venezuela, manifestando la necesidad imperiosa de estar junto a su hijo.

Este sábado, José Luis confirmó en diálogo con el medio televisivo El Doce que viajará el próximo martes al país caribeño junto a otro de sus hijos para acompañar a Lucas. Para hacer posible el traslado de urgencia, la familia informó de manera oficial que fue la Municipalidad de Córdoba la institución que facilitó de forma directa la gestión de los pasaportes y los pasajes aéreos necesarios para que puedan trasladarse e iniciar el viaje de acompañamiento.

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