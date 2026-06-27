Tragedia en Venezuela: encontraron sin vida a la esposa y a los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo

La familia de Lucas Trejo viajará desde Córdoba para acompañarlo

En medio de la desesperación generalizada y antes de conocerse el trágico desenlace de este sábado, el entorno íntimo del jugador en Argentina se movilizó para poder brindarle contención física en el lugar de los hechos. El padre del futbolista, José Luis Trejo, había lanzado un pedido público de ayuda para poder viajar desde la provincia de Córdoba hacia Venezuela, manifestando la necesidad imperiosa de estar junto a su hijo.

Este sábado, José Luis confirmó en diálogo con el medio televisivo El Doce que viajará el próximo martes al país caribeño junto a otro de sus hijos para acompañar a Lucas. Para hacer posible el traslado de urgencia, la familia informó de manera oficial que fue la Municipalidad de Córdoba la institución que facilitó de forma directa la gestión de los pasaportes y los pasajes aéreos necesarios para que puedan trasladarse e iniciar el viaje de acompañamiento.