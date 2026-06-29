Un mensaje para Yipio desató un fuerte cruce con Solange Abraham en Gran Hermano

Sin esquivar la polémica, Sol respondió: "No, sí, puede ser. Está buena la palabra, que se levante. Hay muchas participantes que se la pasan de la cama al sillón, del sillón a la cama. Por eso era mi enojo el otro día en la gala, es una falta de respeto a la gente también que nps está viendo".

Sin embargo, Yipio no dejó pasar el comentario y le respondió recordándole una situación que había ocurrido días atrás en la casa. "Igual, el otro día te acordás el día que dijiste lo del spa. Al otro día hicieron un spa afuera, estaban todas echadas, uno hacía meditación. Lo que pasa hay gente hay gente acostada que es más estética pero en realidad estaban acostadas", retrucó, dejando en claro que no siempre estar recostado implica falta de participación.

Por qué Solange explotó contra los participantes "planta" en Gran Hermano

El último jueves Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo a Solange Abraham como protagonista de un momento que encendió la casa. En pleno vivo, la participante apuntó contra “las plantas”, aquellos jugadores que prefieren pasar desapercibidos y no se involucran en el juego.

Frente a Santiago del Moro, lanzó una crítica directa: “Me gustaría que el público empiece a castigar a las personas que usan este espacio para no hacer nada, y me parece una falta del respeto al público”. Sus palabras marcaron el inicio de un discurso que incomodó a varios.

Solange reforzó su postura y dejó clara su visión sobre el reality: “Estamos acá para jugar, pero también para dar show”. Con esa frase, puso sobre la mesa la importancia de la exposición y del rol activo dentro del programa.

La participante fue más allá y cuestionó las estrategias de perfil bajo: “Hay personas escondidas todo el tiempo, tratándo de evitar de dar una opinión para que no la pongan en placa”. Y remarcó: “Hay muy pocos que están dando todo”.

El clima se tensó aún más cuando Solange se levantó y comenzó a cantar junto a Cinzia, Pincoya y Mariela: “Todos a placa, así se van las plantas”. La escena dejó a varios en una posición incómoda, entre ellos Nigro, Andrea del Boca y Yipio.