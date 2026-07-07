A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
VENTILARON TODO

Expusieron el mayor secreto de la vida amorosa de la China Suárez: "Tuvo una historia con Colapinto y..."

Se conocieron detalles del historial sentimental de La China Suárez, en medio de rumores de crisis con Mauro Icardi.

7 jul 2026, 13:08
Banner seguínos en google Primicias Ya
Expusieron el mayor secreto de la vida amorosa de la China Suárez: Tuvo una historia con Colapinto y...

Expusieron el mayor secreto de la vida amorosa de la China Suárez: "Tuvo una historia con Colapinto y..."

Expusieron el mayor secreto de la vida amorosa de la China Suárez: Tuvo una historia con Colapinto y...

Expusieron el mayor secreto de la vida amorosa de la China Suárez: "Tuvo una historia con Colapinto y..."

Sin dar tregua, Mauro Icardi decidió utilizar sus redes sociales para cargar con todo contra Yanina Latorre, en lugar de enfocarse en su presente futbolístico en Galatasaray. El delantero había prometido mostrar pruebas, cumplió, y anoche volvió a hacerlo. Y como si faltara algo, el escándalo terminó salpicando también a la China Suárez.

A partir de la última información que reveló Yanina Latorre al hablar de la crisis de pareja entre Mauro y la China, el futbolista no la perdonó y redobló la apuesta. Lo que había anticipado era revelar toda una historia de infidelidades por parte de Diego, el marido de la conductora.

Leé también

Se conoce el dato más polémico del romance de la China Suárez y Franco Deambrosi: "Estaba con..."

Se conoce el dato más polémico del romance de la China Suárez y Franco Deambrosi: Estaba con...

La que tomó la palabra fue Laura Ubfal, quien contó en Bondi (Bondi Live) parte de la historia que la China tuvo con Facundo Deambrosi. El actual corredor de TC conoce muy bien a la actriz, ya que tuvieron un flechazo apenas se conocieron.

"Yanina contó la crisis que tuvieron. A partir de allí nació toda la novela, ella dice que tiene data, que se había ido al otro country, y después Yanina filtró la foto de un corredor de TC. La China se conoció con ese corredor de TC, cuando grabó En El Barro", aseveró Ubfal.

Lo más explosivo de todo es que, según informó la panelista, María Eugenia tuvo una historia fogosa con este corredor. Pero además, la otra bomba tiene que ver con Franco Colapinto, con quien se los vio juntos en un video grabado en Madrid.

"Parece que tuvo una historia con China, y después con Colapinto", sentenció Laura, en un escándalo que promete seguir sumando capítulos. En las últimas horas, el conflicto entre Icardi y Yanina sigue creciendo y no parece tener final a la vista.

"Aruzza, queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima. Fuiste la 'autora', como te describiste, de tu propio final. Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven", sostuvo Mauro en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Franco Deambrosi, el hombre que vinculan a la China Suárez?

Franco Deambrosi tiene 26 años y es piloto de Turismo Carretera, categoría en la que corre con el Chevrolet #88 del Azar Motorsports. Su carrera en las divisionales de la ACTC arrancó en 2019, en el TC Pista Mouras al volante de una Dodge del Alifraco Sport, y en 2020 subió por primera vez al podio con un tercer puesto en la apertura del campeonato en La Plata al mando de un Ford del DON Racing. En 2024 dio otro paso en su carrera al debutar en las TC Pista Pick Up con una Toyota Hilux de la escudería Giavedoni Sport.

Además de su presente en las pistas, Franquito pertenece a una de las familias con más peso histórico dentro del automovilismo argentino: su abuelo paterno, Juan Carlos Deambrosi, y su abuelo materno, Oscar "El Puma" Aventin, fueron pilotos de TC y expresidentes de la ACTC, mientras que su papá, Juan Manuel Gianni Deambrosi, y su tío, Diego Aventin, también supieron ser pilotos y dirigentes de la entidad. Lejos de los boxes, el joven se muestra activo en sus redes sociales, donde comparte viajes, su amor por los animales y salidas con amigos.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi China Suárez

Lo más visto