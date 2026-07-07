Expusieron el mayor secreto de la vida amorosa de la China Suárez: "Tuvo una historia con Colapinto y..."

Lo más explosivo de todo es que, según informó la panelista, María Eugenia tuvo una historia fogosa con este corredor. Pero además, la otra bomba tiene que ver con Franco Colapinto, con quien se los vio juntos en un video grabado en Madrid.

"Parece que tuvo una historia con China, y después con Colapinto", sentenció Laura, en un escándalo que promete seguir sumando capítulos. En las últimas horas, el conflicto entre Icardi y Yanina sigue creciendo y no parece tener final a la vista.

"Aruzza, queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima. Fuiste la 'autora', como te describiste, de tu propio final. Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven", sostuvo Mauro en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Franco Deambrosi, el hombre que vinculan a la China Suárez?

Franco Deambrosi tiene 26 años y es piloto de Turismo Carretera, categoría en la que corre con el Chevrolet #88 del Azar Motorsports. Su carrera en las divisionales de la ACTC arrancó en 2019, en el TC Pista Mouras al volante de una Dodge del Alifraco Sport, y en 2020 subió por primera vez al podio con un tercer puesto en la apertura del campeonato en La Plata al mando de un Ford del DON Racing. En 2024 dio otro paso en su carrera al debutar en las TC Pista Pick Up con una Toyota Hilux de la escudería Giavedoni Sport.

Además de su presente en las pistas, Franquito pertenece a una de las familias con más peso histórico dentro del automovilismo argentino: su abuelo paterno, Juan Carlos Deambrosi, y su abuelo materno, Oscar "El Puma" Aventin, fueron pilotos de TC y expresidentes de la ACTC, mientras que su papá, Juan Manuel Gianni Deambrosi, y su tío, Diego Aventin, también supieron ser pilotos y dirigentes de la entidad. Lejos de los boxes, el joven se muestra activo en sus redes sociales, donde comparte viajes, su amor por los animales y salidas con amigos.