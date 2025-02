El Gobierno descarta cambios en el Gabinete por el escándalo cripto: "No hay nadie para aplicar guillotina"

"Nosotros pretendemos que la Justicia investigue lo que tenga que investigar y que la Oficina Anticorrupción haga lo suyo; nos parece que es lo razonable", añadió. Consultado acerca de si el Gobierno presentará pruebas, señaló que "toda la información que podamos recopilar y sea requerida va a estar a disposición, por supuesto".

Adorni profundizó sobre el encuentro tech en el que el Presidente conoció a personalidades implicadas en el proyecto de $LIBRA. "Los encuentros con diferentes empresarios se dan siempre en el marco del intercambio de ideas y visiones. El presidente es un promotor nato de proyectos privados".

"No nos hacemos cargo de las maldades que hagan personajes que están fuera del gobierno. Es insultante que nos planteen que hay funcionarios que piden coimas para ver al Presidente", apuntó Adorni.

El Gobierno descarta cambios en el Gabinete por el escándalo $LIBRA

Ante ser consultado si existe la posibilidad de aplicar "la guillotina" en términos del Gobierno a algún funcionario del Gabinete, el vocero lo negó y apuntó: "No hay a quién aplicarle la guillotina".

La crítica de Adorni a Santiago Caputo por el polémico final de la entrevista con Milei

Horas más temprano, el Manuel Adorni, en exclusiva en A24, se refirió al reportaje que brindó el presidente Javier Milei el lunes por la noche a la señal televisiva TN, en la cual fue interrumpido por su asesor Santiago Caputo. El vocero cuestionó dicha decisión argumentando que "fue innecesaria".

"En búsqueda de la excelencia se cometió un tecnicismo, yo no lo hubiera cortado", añadió.

Adorni mencionó que "en la nota del Presidente, en un momento él venía hablando de su cuenta de Twitter y la charla con Jonatan Viale derivó en la estrategia judicial. Ahí menciona a Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia".

“Santiago Caputo cortó la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que eso se podía prestar a confusión a una parte de la audiencia. De hecho, terminó la nota y el presidente le dijo: ‘Santiago, esto es innecesario’”, repasó Adorni.

Y completó: "Santiago no sabe que la dinámica no es cortar notas. Todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere una pregunta ni tema. Ayer, en busca de la excelencia, se cometió un error técnico. Yo no la hubiese cortado a la entrevista", criticó el portavoz presidencial.