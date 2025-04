Escándalo en San Lorenzo: acusan al presidente de cobrar coimas

En un primer diálogo telefónico, la mujer menciona el monto, y el propio Moretti le responde: “Sí, 25.000 o 30.000”. Ante la intención de la madre de entregar un primer pago parcial, el titular azulgrana insiste: “25 mil”. La charla termina con la mujer confirmando que entregará el dinero y pidiendo que el chico sea fichado.

image.png (Captura de TV)

Luego, las cámaras ocultas muestran dos reuniones presenciales. En la primera, la madre le entrega un fajo de billetes —presuntamente 20 mil dólares— que Moretti guarda en el bolsillo interno de su saco. En la segunda, completa la suma con 5 mil dólares más. En ambas ocasiones, el presidente se muestra predispuesto a concretar el fichaje.

En ese contexto, aparece también otro implicado: Francisco Sánchez Gamino, hasta entonces funcionario nacional y presente en el encuentro. Según confirmó TyC Sports, fue desvinculado del Gobierno durante la madrugada posterior a la emisión del informe.

Las imágenes van acompañadas de audios en los que el propio Moretti relata su seguimiento al juvenil junto a Marcelo Romano y Néstor Ortigoza, por entonces responsables del fútbol formativo en el club. En una de esas grabaciones, se escucha a Moretti decir: “Si vos no me decís nada, no lo elijo porque hay otro chico que está mejor que él”.

Hasta el momento, ni el presidente ni San Lorenzo emitieron comunicados oficiales, mientras en el interior del club prevalece el hermetismo. Tampoco se registraron movimientos en la Justicia ordinaria, aunque no se descarta que pueda haber novedades en las próximas horas.

Curiosamente, horas antes de la denuncia, Marcelo Moretti había brindado entrevistas por la muerte del Papa Francisco, reconocido hincha y socio del club. Prometió un homenaje institucional y declaró que el futuro estadio de San Lorenzo llevará el nombre del Sumo Pontífice.

Ahora, su futuro al frente del Ciclón está en jaque.