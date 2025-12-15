En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Congreso
CONGRESO

El Gobierno envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares

El Gobierno defendió la iniciativa al sostener que la actual ley de Glaciares generó inseguridad jurídica y afectó inversiones estratégicas.

El Gobierno envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares
Leé también Diputados activó dos comisiones clave y mañana el Gobierno espera dictamen de Presupuesto e Inocencia Fiscal
diputados activo dos comisiones clave y manana el gobierno espera dictamen de presupuesto e inocencia fiscal

Así lo informó la Oficina del Presidente e indicó que el objetivo de las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639 es "ordenar el marco normativo vigente".

glaciares de la cordillera de los andes.jpg

"A más de 15 años de su sanción, la mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legitimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales", rechazó.

Además, apuntó: "Esta reforma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país".

"El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del articulo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales", indico y destaco que el nuevo texto fortalece el "rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones". Por todo eso, argumentó que se trata de "una verdadera reforma de federalismo ambiental".

"Esta reforma responde al rumbo trazado por el Presidente de la Nación desde el primer día: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina", sostuvo y remarcó "los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo, al sostener que "da respuesta al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan)".

"El Poder Ejecutivo Nacional solicita al Honorable Congreso de la Nación que dé pronto tratamiento a este proyecto y que, en el proceso de sanción de la ley, asegure la correcta participación de la ciudadanía, convencido de que esta reforma representa un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico", completó el comunicado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Congreso Glaciares Javier Milei
Notas relacionadas
El efecto Kast: cómo el resultado en Chile consolida el avance de la derecha en el mapa de Sudamérica
ANSES y el Gobierno proyectan nuevos montos para enero 2026 tras el dato de inflación
El Gobierno de Javier Milei condenó el ataque de "terroristas islamitas" en Australia

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar