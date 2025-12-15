El Gobierno envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares

"El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del articulo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales", indico y destaco que el nuevo texto fortalece el "rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones". Por todo eso, argumentó que se trata de "una verdadera reforma de federalismo ambiental".

"Esta reforma responde al rumbo trazado por el Presidente de la Nación desde el primer día: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina", sostuvo y remarcó "los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo, al sostener que "da respuesta al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan)".

"El Poder Ejecutivo Nacional solicita al Honorable Congreso de la Nación que dé pronto tratamiento a este proyecto y que, en el proceso de sanción de la ley, asegure la correcta participación de la ciudadanía, convencido de que esta reforma representa un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico", completó el comunicado.