El Gobierno intentó mostrar normalidad y "control" en medio de versiones (pero se le escapó un detalle)

Lo cierto es que la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y su reemplazo por Silvina Batakis, generaron un tembladeral hacia adentro del Frente de Todos que el Presidente no logra aplacar.

Minutos después de que habló Cerruti, el diputado Máximo Kirchner le echó más leña al fuego en un acto en Garín: “Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara”. Le agregó así más incertidumbre al discurso que su madre, Cristina Kirchner, pronunciará este viernes en El Calafate durante la inauguración de un teatro municipal.

La crisis parece no tener fin en el Frente de Todos y en los mercados

Las versiones de renuncias circularon por chats y redes sociales pero no tenían ningún fundamento. Según pudo constatar A24.com de fuentes oficiales, esos rumores causaron profundo malestar en toda la línea de funcionarios de la Casa Rosada.

Mientras Cerruti desmentía todas las tensiones, Máximo Kirchner agravó la crisis. "Muchas veces en estos últimos meses, no sin dolor, escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera -a mí no me importa, me tiene sin cuidado- a la compañera Cristina", dijo el diputado.

En Garín, municipio de Escobar, Máximo Kirchner criticó a Guzmán, al Movimiento Evita, al Fondo Monetario Internacional y al ex presidente Mauricio Macri. Los representantes del Movimiento Evita se retiraron del acto. "A ver cuando aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón", señaló.

Los trascendidos de la supuesta cumbre de Olivos venían aparejados con la idea de que Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa consideran que el cambio de Batakis por Guzmán no alcanza para apaciguar a los mercados. Y que harían falta más cambios para revertir las expectativas y encarar las elecciones presidenciales de 2023.

Durante las horas posteriores a la asunción de Batakis las cotizaciones del dólar se dispararon, los bonos cayeron, el Banco Central perdió más de 500 millones de dólares en reservas y el riesgo país trepó a más de 2.700 puntos.

"El Presidente está en control del país", dijo Cerruti

Con signos de fatiga por los rumores, la portavoz dijo que “el presidente está en control del país”. Lo hizo durante su habitual conferencia de prensa de los jueves, que desde el día anterior se había programado para la tarde. Cerruti señaló que Batakis, “anunciará su equipo apenas lo defina”. No descartó medidas económicas, pero ratificó el rumbo económico.

Desde las usinas del Gobierno habían trascendido este jueves las versiones de una imprevista cumbre entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. En medio de la tensión creciente en el Frente de Todos, era la segunda vez que la vicepresidenta iba a Olivos luego de la reunión del lunes entre ella y el Presidente, cuyo contenido el Gobierno mantiene en el hermetismo. “No vamos a informar más que eso”, dijo Cerruti ante los periodistas.

En declaraciones a LN+, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, había dicho: “Por lo que vi en los medios se viene juntando, viene conversando bien. Se lo que vi en los medios, por lo que vi, hablaron el domingo a la noche en el marco de la asignación de Batakis y creo que hablaron ayer”.

Parecía una confirmación de la reunión de este miércoles. Sin embargo, luego de las desmentidas de Cerruti, sus voceros luego aclararon: “Wado no confirmó ninguna reunión”. Se atuvo a las publicaciones de la prensa.

Batakis sigue sin definir equipos ni medidas

Batakis sigue sin definir su equipo y sólo confirmó que en la Secretaría de Comercio Interior estará Martín Pollera y que Martín Di Bella, ex titular de ARBA en la gestión de Daniel Scioli, será viceministro y secretario de Hacienda. Luciana García y Hernán García Zúñiga serán subsecretaríos en Hacienda. Sobre nuevas medidas, la ministra no dio aún pistas.

Cuando los voceros de Massa fueron consultados por A24.com sobre la nueva reunión tripartita en Olivos sólo confirmaron un encuentro entre Massa y Batakis en la Cámara de Diputados. "Junto a la ministra de Economía @sBatakis, punteando la agenda legislativa en materia económica del segundo semestre del año", escribió Massa en Twitter.

Sobre la supuesta cumbre del miércoles, Cerruti fue concluyente: "No tengo información de que haya habido alguna reunión, no puedo dar información al respecto". Sólo confirmó la cena del lunes entre el Presidente y la vicepresidenta. "No pensamos en rumores, eso se lo dejamos a los que tienen tiempo", dijo Cerruti visiblemente ofuscada con los trascendidos. Lo cierto es que el nombramiento de Batakis no trajo calma en el oficialismo como era de esperar.

Ahora, Cristina Kirchner será partícipe del rumbo económico

En medio de esas idas y venidas, la interpretación en el Gobierno es que Batakis responde a Cristina Kirchner, que ahora sí desembarcó de lleno ahora en el Gobierno y a partir de ahora la vicepresidenta no podrá echarle la culpa a un tercero por la suerte del programa económico. Será todo mérito o responsabilidad de ella, compartida con el Presidente.

Sin embargo, Cerruti negó uno de los proyectos del kirchnerismo. "No está la posibilidad en este momento de avanzar con un Salario Básico Universal", dijo. Se trata de un proyecto de ley de sectores sociales K, liderados por Juan Grabois. Quedó latente una definición más adelante y el kirchnerismo seguirá presionando.

Para disipar rumores, Cerruti aclaró que el mandatario “estuvo trabajando todos los días" y agregó: “Estamos gobernando, todos los ministros están llevando su agenda. Una agenda nutrida, si no el país no estaría creciendo como lo hace". Buscó así instalar la normalidad.

"A veces la agenda del Presidente tiene actos públicos, otras veces tiene reuniones de trabajo como está llevando. Se ha reunido con el presidente de Diputados, con la ministra de Economía, con todo su equipo de trabajo", dijo la portavoz.

"El Presidente se reunió con la vice el lunes a la noche. No vamos a dar más información. Conversa con la vicepresidenta como conversa con el presidente de la Cámara de Diputados... Me parece que hasta ahí llegó la respuesta", dijo, ofuscada.

El Gobierno acusa señales de sectores conspiradores

También dejó entrever que el Gobierno considera que existen sectores golpistas contra el Gobierno, al punto que una periodista preguntó si podía renunciar el propio Presidente, tal como circulaban rumores en redes sociales. "Los rumores los llevan quienes tienen tiempo para andar conspirando", dijo Cerruti.

Una periodista preguntó por rumores de renuncia del Presidente. "Esa pregunta no corresponde ser formulada ni ser respondida", se enojó la portavoz. "El Gobierno está trabajando. No pensamos en rumores. Los rumores los hacen y los llevan y circulan quienes tienen tiempo de sentarse a conspirar en vez de estar gobernando", dijo Cerruti.

"Pero seguramente los especuladores de siempre que no les parece bien que el presidente esté trabajando, que hable con la vicepresidenta, que el dólar blue haya dejado de subir y haya empezado a descender. Entonces, quienes apostamos a algún tipo de situación que no se dio y en cambio hay un gobierno trabajando y dedicado a cuidar la salud, la vida y los alimentos de los argentinos, echan a correr en algún lugar de la city y en las redes esos rumores", dijo Cerruti.

"Lamento profundamente que alguien se haga eco de repetirlos. Deberíamos ser suficientemente responsables de distinguir una cosa de la otra", dijo la portavoz.

Malestar en el Gobierno por los rumores de renuncias

Cerca del Presidente señalaron a A24.com que existía profundo malestar en el Gobierno. “Rumores por chats anónimos, amigo”, señaló un funcionario. “Empezaron a mandar para todos lados chats. No es muy serio. Al menos me parece que además es bastante imprudente por los momentos que vivimos. Muy poco serio. Pero el solo hecho de responder hace instalar el tema. Lograron su cometido”, señaló esa fuente oficial.

“Justo cuando desde el domingo hay diálogo desde todas las partes. Se ve qué hay gente que se quejaba cuando no había diálogo y ahora se queja porque lo hay”, concluyó el funcionario.

Para mostrar normalidad, Cerruti comenzó su exposición ante los periodistas con datos del Indec: en mayo la actividad de la industria y la construcción tuvieron incrementos de 11,9% y 19,9% interanuales, respectivamente. "Esto muestra que estamos en un momento de crecimiento, que hay que sostener, cuidar y seguir llevando adelante", dijo Cerruti.

"El programa económico está completamente ratificado y sigue su rumbo", dijo la vocera.