El gobierno de Javier Milei respondió a la amenaza de Irán: "Al Presidente no lo va a amedrentar"

javier-milei-y-guillermo-francosjpg.webp El Gobierno respondió la amenaza de Irán: "Nos tiene sin cuidado y al Presidente no lo va a amedrentar"

Esta semana, hubo dos declaraciones de Irán contra el Gobierno. La primera, con tono de amenaza, fue publicada en un editorial del Teheran Times, órgano oficial de los Guardianes de la Revolución (rama de las fuerzas armadas iraníes), que asegura que Irán le hará “lamentar su enemistad” a la Argentina.

La segunda fue un comunicado del Ministerio de Exteriores de Irán que calificó como infundadas las acusaciones de Argentina sobre la participación de ciudadanos iraníes en el atentado.

“El descubrimiento de la verdad y la solución definitiva de este caso solo es posible si las partes involucradas en Argentina se alejan de los intereses políticos y no se ven afectadas por la influencia y la intervención de terceros”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, en un comunicado emitido el pasado sábado, según informó la agencia IRNA.

Y completó: “Llama un poco la atención la impunidad con la que se hacen este tipo de amenazas, pero eso no tiene que torcer la convicción de los argentinos de vivir en libertad y en paz”, prosiguió Francos. Y analizó: “Uno no puede someterse a los que pretenden infundir miedo y terror, sino que tiene que expresar sus opiniones con libertad y, sobre todo en este caso, cuando la Argentina como país ha hecho cargo a un gobierno y a sus organizaciones adláteres de responsabilidades que han generado la muerte de muchos argentinos”.

Más respuestas sobre la amenaza de Irán

Por su parte, Patricia Bullrich, dijo: "Es una editorial de un diario. Que no nos amenacen porque sabemos que fueron ellos, que intentaron taparlo con el memorándum con Irán que arreglaron con Cristina Fernández. Seguiremos luchando por la justicia".

En tanto, Marinao Cúneo Libarona, Ministro de Justicia, afirmó: "El presidente tiene una valentía que es ilimitada. Tiene un coraje que es único. Al Presidente no lo para nadie".