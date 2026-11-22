El encuentro contará también con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del canciller Pablo Quirno.

A las 13, está prevista una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno en la Casa Rosada. El encuentro se realizará después de la reunión bilateral con el presidente polaco y formará parte de las actividades centrales de la jornada.

La agenda oficial también contempla una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, a las 15, en la sede del Gobierno.

Diego Santilli presentará su informe de gestión ante el Senado

El miércoles 25 de noviembre, la actividad destacada será la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado de la Nación.

A partir de las 15, el funcionario brindará su informe de gestión durante una sesión informativa especial. La exposición se enmarca en las atribuciones del jefe de Gabinete de concurrir al Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno.

La agenda completa del Gobierno para el martes 24 y miércoles 25 de noviembre:

Martes 24 de noviembre

11:00: Javier Milei recibirá al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, en la Casa Rosada.

13:00: reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada.

15:00: conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, en la Casa Rosada.

Miércoles 25 de noviembre

15:00: Diego Santilli presentará su informe de gestión ante el Senado de la Nación, durante una sesión informativa especial.

El Gobierno adelantó que en las próximas horas compartirá una actualización de la agenda con las actividades previstas para el resto de la semana.