También incluyeron preguntas sobre el estado de las rutas nacionales y las inversiones en infraestructura. Estos temas forman parte de los asuntos que deberá abordar Santilli durante su exposición ante los senadores.

Los temas que deberá responder Santilli

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, concentra 234 preguntas. Los interrogantes están relacionados con jubilaciones, salarios, programas de asistencia y políticas laborales.

Los legisladores solicitaron información sobre el alcance de las medidas implementadas por esa cartera y la situación de los distintos sectores alcanzados por sus políticas.

El área de Salud reúne 148 consultas. Entre los temas incluidos figuran el funcionamiento del PAMI, la situación de los hospitales públicos y el financiamiento de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

El cuestionario también incorpora preguntas sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los recursos previstos para el sector en el proyecto de Presupuesto 2027.

Además de las consultas dirigidas a los ministerios, los senadores incluyeron preguntas sobre el destino de las reservas de oro del Banco Central y los créditos otorgados por el Banco Nación.

Otro de los asuntos incorporados al temario es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con consultas vinculadas con la salida de Manuel Adorni del Gabinete.

El antecedente de los informes de gestión

La presentación de Santilli será la primera desde que asumió como jefe de Gabinete, el 30 de junio de 2026. El antecedente inmediato fue el informe que presentó Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados el 29 de abril. Una segunda exposición, prevista para el 2 de julio en el Senado, no se realizó luego de su renuncia al cargo, el 27 de junio.