El Gobierno le respondió a Cristina Kirchner por el reclamo para que trasladen gendarmes al conurbano

Sin embargo, la funcionaria no precisó si el presidente y la vicepresidenta dialogaron sobre el tema, y relegó la decisión en el ministro de Seguridad nacional, quien ya le había respondido públicamente a Cristina Kirchner, que lo que dice sobre la "autodeterminación" de las fuerzas de seguridad, "no es verdad" y "no se conducen solas".

El reclamo de Cristina Kirchner que sorprendió al presidente

Cristina Acto 1 .jpg El discurso de Cristina Kirchner en La Plata

Cristina Kirchner le había pedido al Gobierno nacional que envíe miles de gendarmes al conurbano y retome el Operativo Centinela, aplicado durante su anterior mandato como presidenta.

“La gente lo pedía porque tenía más confianza. No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo: desplegar miles de gendarmes en el conurbano en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué”, completó la vicepresidenta, tras advertir que la inseguridad "es una deuda de la democracia".

Alberto Fernández mantuvo silencio total respecto del tema. La respuesta del gobierno nacional llegó una semana después del reclamo.

Cristina y Máximo Kirchner se reunieron con intendentes del PJ, dirigentes de La Cámpora y del peronismo bonaerense incluido el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis después del acto en La Plata..jfif

Consultada por A24.com, Cerruti replicó: "la seguridad en todo el país es una preocupación constante del gobierno nacional", pero aclaró: "Las fuerzas federales tienen que ser pedidas por cada uno de los gobiernos de cada una de las provincias. No es una decisión del gobierno nacional, sino que tiene que ver con la estrategia de cada uno de los gobiernos provinciales, que es lo que pide o acuerda con el gobierno nacional".

"Así estamos en Rosario, así estamos en Río Negro o donde los gobiernos provinciales han pedido asistencia especial del gobierno federal", respondió la portavoz de la Casa Rosada.

En ese marco, Cerruti señaló que "por supuesto, si hay un pedido del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el ministro Aníbal Fernández lo analizará" enviar gendarmes al conurbano para reforzar la seguridad.

Alberto Fernández analizó el problema de la inseguridad con Aníbal Fernández e intendentes

Alberto Fernández se reunió con intendentes del PJ bonaerense que le llevaron un proyecto de ley para crear las policías municipales en provincia de Buenos Aires. .JPG

El martes, presidente Alberto Fernández recibió, en su despacho de la Casa Rosada, al ministro Aníbal Fernández, en una reunión hermética, de la que no trascendió la posibilidad de medidas reclamadas por la vicepresidenta.

Cerruti dijo que tras recuperarse de la descompensación que sufrió en la cumbre del G-20 en Bali, el presidente "está mejor que antes y retomó el martes su actividad plena" en la Casa Rosada. En estos días se reunió con todos los ministros que no habían viajado con él, para ponerse al día de los temas de gestión, pero evitó brindar más detalles.

En ese marco, Fernández también se reunió el miércoles con un grupo de intendentes del conurbano bonaerense que, según supo A24.com, le presentaron un proyecto para impulsar una ley que cree las policías municipales autónomas en el conurbano, independiente de la policía provincial.

Los intendentes de Ituzaingó, Alberto Descalzo, de Berazategui, Juan José Mussi, y el diputado nacional y ex jefe comunal de Florencio Varela, Julio Pereyra, le llevaron a Alberto Fernández un proyecto de ley que van a presentar la semana que viene en la legislatura bonaerense, que contempla crear las policías municipales o locales, un proyecto que había tomado luz en la gobernación de Daniel Scioli pero que según se quejan los jefes comunales del PJ, nunca se trató.

“Estamos analizando lo que necesitan las intendencias y una de esas casas tiene que ver con una ley que siempre estamos por sacar y nunca salió, una ley para crear las policías municipales o locales”, dijo Descalzo en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada, tras el encuentro del miércoles con el presidente.

Descalzo remarcó que el proyecto para crear las policías locales es un tema que los intendentes vienen hablando desde hace rato con el gobernador Kicillof

"Le hemos comentado los otros días con el gobernador y en pocos días estaremos presentando esta ley a la legislatura de la provincia, ya sea con (la vicegobernadora) Verónica Magario o con Federico Otermin (diputado bonaerense)", confirmó Descalzo, uno de los intendentes que la semana pasada participó de la cumbre de intendentes del PJ con la vicepresidenta Cristina Kirchner tras el acto de La Plata.

En medio de la polémica interna por la política de seguridad, que lo llevó a enfrentarse desde que asumió con la gestión de Alberto Fernández, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, este jueves desmintió nuevamente su renuncia.