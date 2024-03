El Gobierno le respondió a la UIA tras las críticas por la apertura de importaciones

Luego de que el Gobierno decidiera abrir las importaciones para los productos de primera necesidad, los titulares de la UIA emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación por lo que consideran “un trato desigual para la industria”.

“El anuncio realizado hoy afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país”, habían señalado.

El Gobierno le respondió a la UIA

En ese marco, este miércoles respondieron desde el gobierno: “Hay que tener mucho cuidado con eso de cerrar el país para proteger la industria nacional, porque se ha dado muestras de que es un absoluto fracaso”.

“Nunca el mercado estuvo tan cerrado como en los últimos 20 años. Se fundían empresas a pesar de las enormes restricciones que había para importar. Vivíamos en un país hiperregulado”, remarcó el portavoz presidencial.

Y añadió: “A pesar de la economía cerrada y la falta de importaciones, la Argentina no creó empleó durante los últimos 11 años, no creció, no generó nuevas empresas y los salarios reales se destruyeron”.

Asimismo, el vocero presidencial remarcó: “A veces cerrar la economía suele beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchos. Pasamos mucho tiempo pagando productos muchísimos más caros que lo que valen en el resto del mundo y eso es principalmente por tener una economía cerrada donde se benefician unos pocos del sello de goma de un funcionario para prohibir o permitir algún tipo de importación o comercio con el exterior”, completó.