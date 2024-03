El Gobierno desmiente un desembolso del FMI para frenar el plan licuadora

Según confirmaron varias fuentes oficiales de Presidencia y del Ministerio de Economía, la receta de Milei es recibir un aluvión de dólares por la liquidación de exportaciones del campo; eso permitirá fortalecer las reservas del Banco Central y prepararse para la salida del cepo cambiario con una política de shock monetario y la aplicación de una "canasta de monedas" como dinero de curso legal para todo tipo de contratos.

Todo eso se implementaría "entre abril y junio", puesto que para esos meses, a más tardar a mediados de año, "se debería liquidar el grueso de los 30 mil millones que liquidaría el campo este año" por exportaciones.

La otra variable central del plan Milei para sanear la economía antes de salir del Cepo, es la recesión, que hace bajar los precios de los productos, a partir de la caída de shock del poder adquisitivo más conocida como la "licuadora" de jubilaciones y de salarios.

En ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, rechazó el proyecto de movilidad jubilatoria que plantea la oposición tratar en una sesión especial en Diputados, y dijo que la única manera de aceptar discutir la nueva movilidad jubilatoria es "cumplir a rajatabla con el objetivo de déficit cero ordenado por el presidente".

Pero el Gobierno este mes se encontró con un primer escollo, que son las características especulativas del empresariado argentino, que reconoció haber subido extremadamente los precios de la canasta básica de alimentos calculando una debacle económica con un dólar a $2500. Algo que no ocurrió y que ahora el Gobierno de Milei intenta regular anunciando la apertura de importaciones, para presionar a los supermercados a bajar los precios ante la caída de la brecha cambiaria.

La mano invisible no funcionó. Por eso en la Casa Rosada alientan ahora "más competencia" en el mercado en el país de los alimentos en pocas manos.

En la Casa Rosada desmienten visita del FMI y pedir un nuevo préstamo

Fuentes de la Casa Rosada consultadas por este portal, explicaron que "no hay prevista una nueva misión del FMI" y desmintieron así los rumores sobre la llegada este miércoles de tres de los principales funcionarios técnicos del organismo internacional para evaluar la crisis social producto de las medidas del Gobierno.

En cambio, fuentes del FMI confirmaron la llegada del director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, entre el 26 y 27 de marzo, para participar del Latam Forum. En ese marco podría reunirse con funcionarios argentinos como parte de su agenda habitual.

El funcionario del Fondo hablará en el panel inaugural “Una hoja de ruta para la recuperación”. Junto a Valdés estarán la vicepresidente de Global Investment Banking, Lisa Rait; el vicepresidente y CEO de Saint-Gobain, Javier Gimeno, y la directora para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Marianne Fay.

La visita al país se dará tras la confirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el comienzo de las conversaciones para avanzar hacia un nuevo programa con el organismo que podría incluir desembolsos para reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), según admitió el propio Caputo en una conferencia este martes ante empresarios de la Cámara de Comercio Argentino Norteamericana (AMCHAM).

También había trascendido una posible visita al país en estos días, de otro alto funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados unidos que encabeza Janet Yellen, el Subsecretario de Finanzas Internacionales del Departamento del Tesoro de EE.UU., Brent Neiman, en el marco de versiones sobre un nuevo programa de apoyo a países en crisis.

Es un funcionario clave en la relación entre el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y llega en el momento en el que el Gobierno manifestó la posibilidad de que se negocie un nuevo programa con el organismo multilateral para reforzar las reservas del Banco Central y poder abrir el cepo en algún momento de este año.

El propio presidente Javier Milei, se refirió en las últimas horas en distintas entrevistas periodísticas, sobre las alternativas que analiza el Gobierno para la salida del cepo al dólar y la necesidad de obtener unos 15.000 millones de dólares para poder hacerlo.

"Estamos más cerca de abrir el cepo, si no hay brecha. Pero en el medio estamos haciendo varias cosas, liberamos muchas importaciones, estamos bajando la tasa, es un proceso de tanteos. Si uno lo plantea así, tenemos todo para abrir y es cierto, lo que pasa es que se empezaría a reactivar la economía. ¿Cuál es el problema? Ahí adentro no está contemplada la posición de los pases, cuando computo la base monetaria amplia, está en 10% del PBI. ¿Quién me asegura que cuando haga cero la tasa de los pases no haya una corrida contra la moneda?", reconoció el martes Milei.

Y remarcó: "Entonces, o me consigo 15 mil millones de dólares y lo abro hoy, o alternativamente sigo licuando y el día que vemos que las chances de correr es cero, lo abrimos. No voy a poner en riesgo a la población".