El Gobierno logró confirmar el DNU en la Cámara de Diputados

Live Blog Post

19.30: Se cayó la sesión solicitada por UP por no alcanzar el quorum

La última sesión programa para el día no alcanzó el quorum necesario al no alcanzar las 129 bancas necesarias para poder iniciar, con solo 124 diputados presentes. UP pretendía debatir sobre un aumento especial para jubilados y pensionados, la prórroga de la moratoria previsional y un plan de entrega de medicamentos del PAMI.

De todas maneras, la reunión continuó para escuchar expresiones en minoría y los diputados continúan sus exposiciones sin que tengan incidencia en posibles cambios.

Una centena de manifestantes aún aguardaban en las afueras del Congreso, mientras puertas adentro se debía convocaba a la que coincidía con el reclamo de los jubilados. Los diputados de la oposición y sus bloques aliados no se presentaron en el recinto tras lograr confirmar el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.