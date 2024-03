El Gobierno mantiene sin cambios el feriado del 24 de marzo y por ahora no hay previsto ningún acto oficial

La ley 25.633, sancionada en el año 2002, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en su artículo 1° instituyó "el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976" hasta que en 1983 retornó la democracia y enjuició a los miembros de las juntas, encabezados por Jorge Rafael Videla.

juicio a las juntas militares- FOTO WIKIPEDIA.jpg

Por su parte, fuentes del entorno de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, aclararon a este portal que "no tiene definido ningún tipo de acto" relativo a la política de Derechos Humanos del Gobierno, y que adherirá a la postura de la Casa Rosada respecto del tema.

De esta manera, cerca de Villarruel descartaron la posibilidad de que realice este 24 de marzo algún anuncio referido al reclamo que hizo previo a ser vicepresidenta, como integrante de una organización civil que reivindica a las víctimas de organizaciones armadas de los años 70 que cometieron diversos atentados políticos previo a la dictadura.

"Son dos cosas distintas, que van por distintos carriles", señalaron desde el entorno de Villarruel ante la consulta de A24.com sobre la posibilidad de que la vicepresidenta tenga pensado impulsar algún tipo de política de Estado desde el Senado, en reivindicación de las víctimas de organizaciones armadas, como pregonaba en tiempos de campaña electoral, antes de ser electa como compañera de fórmula de Milei en el balotaje de noviembre de 2023.

24 de marzo: Los organismos de DD.HH. marchan por primera vez unidos desde el 2006

Captura de pantalla 2021-03-24 205438.jpg.png El Gobierno hizo un mapping sobre la Casa Rosada en homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Después de 18 años de actos por separado, organismos de derechos humanos y partidos políticos confluirán en una sola concentración conjunta para el próximo domingo 24 de marzo, cuando se conmemore el 48° aniversario del golpe de Estado de 1976, y leerán un documento conjunto en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y en abierta crítica a la gestión de gobierno de Javier Milei.

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) -que nuclea a varios organismos y partidos de Izquierda- confirmaron que ya comenzaron los "trabajos conjuntos" para confluir en una única marcha, que no se realiza con esa modalidad desde el año 2006.

"Es necesaria la unión frente a la política económica actual que es una copia calcada de la implementada por la dictadura militar a la que se opusieron las víctimas del terrorismo de Estado", definió Charly Pisoni, integrante de H.I.J.O.S Capital.

Pisoni recordó que en aquel año "nos separó la postura que tuvimos respecto de las políticas de derechos humanos implementadas por el expresidente Néstor Kirchner donde, mientras algunos comenzábamos a festejar; otros sectores, cuestionaron". Desde entonces, si bien la consigna fue la misma cada 24 de marzo, se hicieron hasta dos o tres actos por separado, aunque ya en el 2018, comenzó un acercamiento entre las distintas vertientes y comenzaron a compartir escenario en contra del gobierno de Mauricio Macri y de su política de derechos humanos.

esma.jpg

El nuevo 24 de marzo llega en medio de un fuerte ajuste de en los organismos que dependen de la secretaría de Derechos Humanos, con despidos y fuerte ajuste del gasto y la eliminación de políticas del área implementadas durante el kirchnerismo a las que la administración de Milei, busca reformular de la mano del nuevo secretario y ex juez Alberto Baños, quien depende del ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Baños ya no tiene su despacho en el edificio de la Ex ESMA, como los anteriores funcionarios del área, sino en el ministerio de justicia y dijo al asumir, que con esa decisión buscan “un cambio de paradigma” que lleve a la secretaría a su cargo a intervenir no solo en casos de violación de derechos de lesa humanidad, sino que también tendrá como objetivo reivindicar los derechos esenciales de las personas, como la alimentación, la vivienda y la educación y hacer foco en las víctimas de delitos, cualesquiera que sean”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/abuelasdifusion/status/1768700404227887373&partner=&hide_thread=false A 48 años del golpe genocida, el #24M marchamos a Plaza de Mayo#MemoriaSí pic.twitter.com/TtFvbqipDi — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) March 15, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PrensaMadres/status/1768666921845620801&partner=&hide_thread=false Este 24 de marzo, a 48 años del golpe genocida, las Madres de Plaza de Mayo convocamos a toda la militancia a las 11 horas en la Casa de las Madres.



Andrés Larroque

Mario Secco

Cristina Caamaño

Daniel 'El Tano' Catalano

Bruna Belaunzaran Colombo - Les Jovenes pic.twitter.com/HgeRr5Ed8R — Prensa Madres (@PrensaMadres) March 15, 2024