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ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

Sergio Massa se reunió con Janones, el creador del "Ejército de Lula", y dos asesores de campaña brasileños

Sergio Massa se reunió con el diputado brasileño André Janones, creador del “Ejército de Lula”, y a dos estrategas que participaron de la campaña presidencial en Brasil.

Massa recibió a André Janones

Massa recibió a André Janones, creador de la red digital que reunió a más de 10,5 millones de simpatizantes de Lula. (Foto: Sergio Massa).

El fundador del Frente Renovador, Sergio Massa, comenzó a explorar nuevas estrategias de comunicación política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El exministro de Economía se reunió este lunes en sus oficinas de Retiro con el diputado brasileño André Janones, conocido como el “general de Lula”, y los estrategas Chico Kertész y Rafael Marroquim, quienes participaron de la campaña que llevó a Luiz Inácio Lula da Silva a su cuarta presidencia en Brasil.

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Según pudo saber A24.com, "Massa escuchó mucho y tomó nota para aprender de la experiencia de Brasil en las últimas elecciones". Fuentes cercanas al Frente Renovador explicaron que el ex ministro de Economía "contó cómo avanza el frente nacional anti-Milei".

El encuentro gir&oacute; en torno a las estrategias de comunicaci&oacute;n y movilizaci&oacute;n electoral que llevaron a Lula a la Presidencia. (Foto: prensa Sergio Massa).

El encuentro giró en torno a las estrategias de comunicación y movilización electoral que llevaron a Lula a la Presidencia. (Foto: prensa Sergio Massa).

La reunión retomó contactos que ya habían existido durante la campaña presidencial argentina de 2023, pero esta vez con la mirada puesta en el próximo turno electoral. El intercambio giró en torno a las estrategias de comunicación, la organización de las bases militantes y los recursos que permitieron al oficialismo brasileño ampliar su respaldo entre la primera vuelta y el balotaje.

Quién es André Janones, el creador del “Ejército de Lula”

Janones, diputado federal por Minas Gerais e integrante de Rede Sustentabilidade, ganó protagonismo por impulsar el denominado “Ejército de Lula”, una red de militantes y simpatizantes organizada principalmente a través de WhatsApp.

Durante la campaña de reelección del mandatario brasileño, la estructura llegó a reunir a más de 10,5 millones de seguidores. El espacio funcionó como un canal de distribución de contenidos políticos, coordinación de intervenciones en redes sociales y convocatoria a actividades territoriales.

El apodo de “general de Lula” surgió del propio presidente brasileño. Después del último debate presidencial, Lula reconoció el trabajo del diputado con una frase: “Vos sos un general victorioso”.

Janones, de 42 años, había desistido de su precandidatura presidencial en 2022 para respaldar a Lula. Desde entonces, combinó su actividad parlamentaria con una estrategia de comunicación directa en redes sociales, con especial atención a los sectores populares.

La experiencia brasileña se convirtió en uno de los puntos de interés para Massa, que busca ampliar las herramientas políticas y comunicacionales de la oposición argentina frente a Milei.

Las claves de la campaña de Lula que mira el peronismo

Kertész y Marroquim integraron el equipo de Nordx, la agencia que colaboró con la campaña brasileña junto al ministro de Comunicación, Sidônio Palmeira. La estrategia combinó producción audiovisual, análisis electoral, acciones presenciales y una articulación entre las plataformas digitales y el territorio, un enfoque que sus responsables definieron como “figital”.

El trabajo también puso el foco en las preocupaciones económicas cotidianas, como los salarios, las condiciones laborales, el endeudamiento de las familias y las políticas sociales. Otro de los objetivos fue acercar la trayectoria de Lula a los votantes jóvenes, muchos de los cuales conocían su paso por la presidencia, pero no su historia como obrero metalúrgico y dirigente sindical.

En términos electorales, Lula pasó del 45,16% de los votos en la primera vuelta al 51,79% en el balotaje. Su rival, Flávio Bolsonaro, había obtenido el 47,03% en la primera instancia y alcanzó el 48,21% en la segunda.

Entre ambas votaciones, el mandatario brasileño sumó más de diez millones de votos, frente a los cerca de 3,7 millones que incorporó Bolsonaro. Además, el oficialismo logró imponerse en 213 municipios de 18 estados en los que no había ganado durante la primera vuelta.

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