El Gobierno y el Vaticano definieron los últimos detalles para recibir al papa León XIV

Por parte del Gobierno participaron el secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida; y Mara Gorini, colaboradora cercana de Karina Milei. También estuvo presente Marcelo Colombo, titular de la CEA.

Quirno habló de los preparativos y una posible cadena nacional

El canciller Pablo Quirno aseguró que los preparativos están en su etapa final. “Estamos a menos de una semana de que el santo padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados”, señaló.

“Se va haciendo el ajuste ultra fino de todos los dispositivos de seguridad, comunicación, de traslados”, agregó el funcionario.

Consultado sobre una eventual cadena nacional, Quirno explicó que la importancia de la visita no la hace necesaria, aunque reconoció que se evalúa por razones institucionales.

El presidente Javier Milei recibirá al Papa en el Aeroparque Jorge Newbery y luego mantendrá un encuentro con él en la Casa Rosada. Además, participará de la misa prevista en el Monumento a los Españoles.

La agenda de León XIV en la Argentina

La visita pastoral incluirá misas en Córdoba y Luján, una visita al Cottolengo de Don Orione, otra a la cárcel de Devoto y un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

También habrá una recepción en el Palacio Libertad con representantes de la sociedad civil y autoridades gubernamentales. Quirno confirmó que fueron invitados todos los gobernadores, senadores y diputados, además de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los expresidentes todavía no están incluidos en la convocatoria.

Quirno descartó preocupación por las declaraciones que pueda realizar el pontífice durante su estadía. “Estamos contentos y felices de la visita del santo padre. Creemos que esta es una visita que va a hacer feliz a todos los argentinos. Lo que el Papa tenga que decir, lo dirá, y está perfectamente bien”, afirmó.

León XIV llegará el domingo 8 a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Su recorrido incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, como parte de una gira latinoamericana que también contempla Perú y Uruguay.