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EN EL PALACIO SAN MARTÍN

El Gobierno y el Vaticano definieron los últimos detalles para recibir al papa León XIV

La tercera y última delegación de la Santa Sede se reunió con funcionarios nacionales en el Palacio San Martín para repasar la agenda, los traslados y los operativos de seguridad del viaje que comenzará el domingo 8 de noviembre.

El Gobierno y la delegación del Vaticano repasaron los últimos detalles de la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina. (Foto: captura A24).

El Gobierno y la delegación del Vaticano repasaron los últimos detalles de la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina. (Foto: captura A24).

El Gobierno recibió este lunes en el Palacio San Martín a la tercera y última delegación del Vaticano para ultimar los preparativos de la visita del papa León XIV a la Argentina. El encuentro estuvo centrado en la organización, los traslados y los operativos de seguridad.

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Nuevo parte médico sobre el papa León XIV. (Foto: Archivo)

El padre Máximo Jurcinovic, integrante de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), confirmó que la agenda está definida. “Más de dos horas de reunión, cansados pero felices de recibir al Papa, ya estamos muy cerca”, expresó ante la prensa.

La comitiva vaticana está integrada por personal de seguridad, responsables de las celebraciones litúrgicas y equipos de logística. También llegaron Alessandro Gallo, funcionario de la Santa Sede a cargo del viaje, miembros de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios.

Por parte del Gobierno participaron el secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida; y Mara Gorini, colaboradora cercana de Karina Milei. También estuvo presente Marcelo Colombo, titular de la CEA.

Quirno habló de los preparativos y una posible cadena nacional

El canciller Pablo Quirno aseguró que los preparativos están en su etapa final. “Estamos a menos de una semana de que el santo padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados”, señaló.

Se va haciendo el ajuste ultra fino de todos los dispositivos de seguridad, comunicación, de traslados”, agregó el funcionario.

Consultado sobre una eventual cadena nacional, Quirno explicó que la importancia de la visita no la hace necesaria, aunque reconoció que se evalúa por razones institucionales.

El presidente Javier Milei recibirá al Papa en el Aeroparque Jorge Newbery y luego mantendrá un encuentro con él en la Casa Rosada. Además, participará de la misa prevista en el Monumento a los Españoles.

La agenda de León XIV en la Argentina

La visita pastoral incluirá misas en Córdoba y Luján, una visita al Cottolengo de Don Orione, otra a la cárcel de Devoto y un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

También habrá una recepción en el Palacio Libertad con representantes de la sociedad civil y autoridades gubernamentales. Quirno confirmó que fueron invitados todos los gobernadores, senadores y diputados, además de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los expresidentes todavía no están incluidos en la convocatoria.

Quirno descartó preocupación por las declaraciones que pueda realizar el pontífice durante su estadía. “Estamos contentos y felices de la visita del santo padre. Creemos que esta es una visita que va a hacer feliz a todos los argentinos. Lo que el Papa tenga que decir, lo dirá, y está perfectamente bien”, afirmó.

León XIV llegará el domingo 8 a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Su recorrido incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, como parte de una gira latinoamericana que también contempla Perú y Uruguay.

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