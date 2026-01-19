El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso

“Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, señala textualmente el artículo primero del decreto.

Se trata de la segunda convocatoria extraordinaria impulsada por el Gobierno durante el receso legislativo. En diciembre pasado, el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la gestión Milei, junto con la Ley de Inocencia Fiscal, en un Congreso atravesado por negociaciones intensas.

Sesiones extraordinarias: reforma laboral, glaciares y acuerdos estratégicos

El temario oficial habilitado para el debate parlamentario incluye:

Proyecto de Ley de Modernización Laboral , uno de los ejes centrales de la agenda económica y estructural del Gobierno.

, uno de los ejes centrales de la agenda económica y estructural del Gobierno. Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial , que propone cambios sobre la Ley N.º 26.639.

, que propone cambios sobre la Ley N.º 26.639. Aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea , que será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

, que será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Designación de Fernando Adolfo Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, conforme a lo establecido por la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.

Qué establece el decreto y cómo funcionarán las sesiones extraordinarias

La convocatoria se apoya en las atribuciones previstas en los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, que facultan al Presidente a convocar al Congreso fuera del período ordinario.

El decreto precisa que durante las sesiones extraordinarias solo podrán tratarse los asuntos incluidos de manera expresa en el anexo, que forma parte integrante de la norma. El llamado alcanza a ambas cámaras y fija un marco temporal preciso, lo que acota el margen de discusión legislativa a los temas definidos por el Poder Ejecutivo.

