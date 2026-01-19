El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso

El Gobierno nacional convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero de 2026.
El Poder Ejecutivo habilitó el debate parlamentario con varios proyectos, entre ellos la Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE).
La decisión fue oficializada a través del Boletín Oficial bajo el Decreto 24/2026, que establece el período de funcionamiento del Parlamento fuera del calendario ordinario y define los asuntos habilitados para su tratamiento durante ese lapso.
La publicación que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece un temario limitado, con la Ley de Modernización Laboral como uno de los proyectos centrales que el Poder Ejecutivo busca debatir durante ese período.
La norma fija un plazo de 25 días de actividad legislativa durante el receso y establece que cualquier iniciativa que no esté incluida en el temario oficial solo podrá tratarse con una nueva convocatoria presidencial o con el consentimiento expreso del jefe de Estado.
“Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, señala textualmente el artículo primero del decreto.
Se trata de la segunda convocatoria extraordinaria impulsada por el Gobierno durante el receso legislativo. En diciembre pasado, el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la gestión Milei, junto con la Ley de Inocencia Fiscal, en un Congreso atravesado por negociaciones intensas.
El temario oficial habilitado para el debate parlamentario incluye:
La convocatoria se apoya en las atribuciones previstas en los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, que facultan al Presidente a convocar al Congreso fuera del período ordinario.
El decreto precisa que durante las sesiones extraordinarias solo podrán tratarse los asuntos incluidos de manera expresa en el anexo, que forma parte integrante de la norma. El llamado alcanza a ambas cámaras y fija un marco temporal preciso, lo que acota el margen de discusión legislativa a los temas definidos por el Poder Ejecutivo.
Entre los puntos destacados figuran el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral, la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, modificaciones a la legislación ambiental vinculada a los glaciares y una designación diplomática clave.