Mundial 2026: el Gobierno anunció que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección argentina

adorni 3

Aerolíneas presentó vuelos especiales para ver a la Selección en el Mundial 2026: las rutas y precios

Aerolíneas Argentinas confirmó que implementará una operación especial de vuelos para atender la alta demanda que se espera durante el Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La medida incluye salidas directas a Kansas y Dallas, además de la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar en junio.

“Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales”, señaló la empresa en un comunicado oficial.

Así, la aerolínea dispuso una programación especial hacia dos de las sedes estadounidenses:

Kansas: habrá dos vuelos especiales por el partido entre Argentina y Argelia, que se jugará el 16 de junio. Uno arribará el día previo al encuentro y el otro el mismo día del partido.

Dallas: se programaron cuatro vuelos especiales por los encuentros frente a Austria (22 de junio) y Jordania (27 de junio). Para cada partido habrá dos vuelos: uno con llegada el día anterior y otro el mismo día.

Nueva ruta Córdoba–Miami

Además, Aerolíneas Argentinas sumará un vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar el 5 de junio y continuará luego del Mundial como ruta regular. Tendrá dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, y será operado con aviones Airbus A330.

Desde la compañía destacaron que esta incorporación mejora la conectividad internacional desde el interior del país, evitando el paso obligatorio por Buenos Aires.

En paralelo, la programación habitual entre Ezeiza y Miami se mantendrá con 18 frecuencias semanales, con hasta tres vuelos diarios, tanto diurnos como nocturnos.