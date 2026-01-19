Mundial 2026: el Gobierno anunció que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección argentina
Los partidos de la Selección argentina podrán verse de manera abierta durante el Mundial 2026. Este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos que dispute el equipo nacional en la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, en el marco de un acuerdo comercial que no demandará el uso de fondos provenientes de impuestos.
Adorni ratificó el anuncio a través de su cuenta en la red social X, y aclaró que los derechos de transmisión se obtuvieron mediante un acuerdo comercial, por lo que no implicarán erogaciones con fondos provenientes de impuestos. “Para todos, sin usar la plata de todos”, expresó el funcionario en su mensaje.
El jefe de Gabinete ya había adelantado esta decisión a fines de agosto, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, cuando señaló que el Gobierno estaba realizando gestiones para garantizar que “los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible” a través de los medios públicos.
En lo deportivo, la Selección argentina conducida por Lionel Scaloni disputará la fase de grupos ante Argelia el 16 de junio a las 22.00, en Kansas City; frente a Austria el 22 de junio a las 14.00, en Arlington, Texas; y cerrará esa instancia contra Jordania el 27 de junio, a las 23.00, nuevamente en la ciudad texana.
Aerolíneas presentó vuelos especiales para ver a la Selección en el Mundial 2026: las rutas y precios
Aerolíneas Argentinas confirmó que implementará una operación especial de vuelos para atender la alta demanda que se espera durante el Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La medida incluye salidas directas a Kansas y Dallas, además de la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar en junio.
“Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales”, señaló la empresa en un comunicado oficial.
Así, la aerolínea dispuso una programación especial hacia dos de las sedes estadounidenses:
Kansas: habrá dos vuelos especiales por el partido entre Argentina y Argelia, que se jugará el 16 de junio. Uno arribará el día previo al encuentro y el otro el mismo día del partido.
Dallas: se programaron cuatro vuelos especiales por los encuentros frente a Austria (22 de junio) y Jordania (27 de junio). Para cada partido habrá dos vuelos: uno con llegada el día anterior y otro el mismo día.
Nueva ruta Córdoba–Miami
Además, Aerolíneas Argentinas sumará un vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar el 5 de junio y continuará luego del Mundial como ruta regular. Tendrá dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, y será operado con aviones Airbus A330.
Desde la compañía destacaron que esta incorporación mejora la conectividad internacional desde el interior del país, evitando el paso obligatorio por Buenos Aires.
En paralelo, la programación habitual entre Ezeiza y Miami se mantendrá con 18 frecuencias semanales, con hasta tres vuelos diarios, tanto diurnos como nocturnos.