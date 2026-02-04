En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Imputabilidad
Casa Rosada

El Gobierno quiere debatir la ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores el jueves 12 en Diputados

El jueves 12 será la primera sesión para tratar el proyecto para bajar la edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno. Lo propuso Martín Menem en la reunión con los jefes de bloques de Diputados. Falta que se conformen varias comisiones.

Martín Menem reunió a los jefes de bloques para definir la fecha y el temario de la primera sesión extraordinaria de febrero.. Foto: Archivo. 

Martín Menem se reunió con jefes de bloques y avanzaron en el cronograma de sesiones extraordinarias en Diputados. Este viernes 5 de febrero es el plazo para que los bloques informen los nombres de diputados para conformar las comisiones que faltan constituirse, y el jueves 12 de febrero convocarán a la primera sesión para tratar el proyecto de Javier Milei que impulsa la baja de la edad de imputabilidad a menores que delinquen a los 13 años.

Así lo anticipó a A24.com, una fuente del oficialismo que participó de la primera reunión convocada este miércoles por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, con los jefes de bloques, en el salón de Honor del primer piso de la HCDN.

Menem -quien por la mañana había participado de la reunión de la mesa política que definió la estrategia del oficialismo en la Casa Rosada-, estuvo acompañado por el secretario parlamentario Adrián Pagan y los jefes de bloque y diputados de Libertad Avanza: Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici; de Unión por la patria: German Martínez; de Provincias Unidas: Gisela Scaglia; del Pro: Cristian Ritondo.

También participaron de la reunión con Menem los jefes de bloques de Innovación Federal: Alberto Arrua; de la UCR: Pamela Verasay; del FITU: Miryam Bregman y Romina del Pla; de Encuentro Federal: Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot; del MID: Oscar Zago; de País Federal: Claudio Álvarez; de Producción y Trabajo: Nancy Picón Martinez; de Adelante Buenos Aires: Karina Banfi y de Por Santa Cruz: José Luis Garrido.

En el encuentro convocado por Martín Menem en Diputados analizaron el calendario parlamentario y establecieron como tiempo límite para que los bloques presenten los diputados para integrar comisiones este viernes 6 de febrero por la tarde.

Entre las comisiones que ya fueron constituidas y pueden comenzar a debatir el proyecto de ley penal juvenil, se encuentran l de Presupuesto y Hacienda, (cuyo presidente es el libertario, Benegas Lynch), la de Legislación Penal (presidida por Rodríguez Machado).

En tanto, faltaba definir las autoridades de la Comisión de Recursos Naturales (que deberá tratar la modificación a la ley de Glaciares, si es que llega con media sanción del Senado)

Entre las comisiones de Diputados que faltan constituir se encuentran las de Justicia; Familia, Niñez y Juventudes; Relaciones Exteriores y Mercosur.

En la reunión de este miércoles, que se extendió por más de 2 horas, quedó establecido que "el primer tema a tratar en diputados será la semana que viene la Reforma del régimen Penal Juvenil.

Fuentes del oficialismo confirmaron a A24.com que la idea es convocar a la primera sesión extraordinaria en Diputados, el próximo jueves 12 de febrero, un día después de que el Senado vote el proyecto de Reforma Laboral del Gobierno, y las modificaciones a la ley de Glaciares y el pedido de ratificación del acuerdo de libre comercio entre los bloques Mercosur-UE.

