El Gobierno quiere debatir la ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores el jueves 12 en Diputados

En el encuentro convocado por Martín Menem en Diputados analizaron el calendario parlamentario y establecieron como tiempo límite para que los bloques presenten los diputados para integrar comisiones este viernes 6 de febrero por la tarde.

Entre las comisiones que ya fueron constituidas y pueden comenzar a debatir el proyecto de ley penal juvenil, se encuentran l de Presupuesto y Hacienda, (cuyo presidente es el libertario, Benegas Lynch), la de Legislación Penal (presidida por Rodríguez Machado).

En tanto, faltaba definir las autoridades de la Comisión de Recursos Naturales (que deberá tratar la modificación a la ley de Glaciares, si es que llega con media sanción del Senado)

Entre las comisiones de Diputados que faltan constituir se encuentran las de Justicia; Familia, Niñez y Juventudes; Relaciones Exteriores y Mercosur.

En la reunión de este miércoles, que se extendió por más de 2 horas, quedó establecido que "el primer tema a tratar en diputados será la semana que viene la Reforma del régimen Penal Juvenil.

Fuentes del oficialismo confirmaron a A24.com que la idea es convocar a la primera sesión extraordinaria en Diputados, el próximo jueves 12 de febrero, un día después de que el Senado vote el proyecto de Reforma Laboral del Gobierno, y las modificaciones a la ley de Glaciares y el pedido de ratificación del acuerdo de libre comercio entre los bloques Mercosur-UE.