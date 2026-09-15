Escándalo en la Armada: denuncian una maniobra con sobresueldos por al menos $1.000 millones

(Foto: captura de pantalla)

El monto histórico de las acreditaciones irregulares detectadas asciende a $981.148.567,88. Esa cifra es previa a las restituciones realizadas posteriormente por algunos de los beneficiarios.

Por su parte, la periodista Natasha Niebieskikwiat aseguró que otra parte del mecanismo era utilizar “a efectivos dados de baja" a quienes "le seguían pagando armando una cuenta a las que tenían acceso los corruptos”.

Un capitán de navío, en el centro de la investigación

El principal denunciado es un capitán de navío, Ariel Baltasar Atanasoff, quien podría ser acusado por el "delito de defraudación", señaló el periodista Santiago Fioritti, quien agregó que la cifra de los sobresueldos podría superar "los $1.600 millones".

Según la información difundida en WiFi, el oficial habría reconocido la maniobra durante un sumario interno realizado dentro de la propia Armada.

La investigación también alcanza a personal militar y civil, tanto en actividad como retirado. Los hechos estarían vinculados con el área encargada de la liquidación de los salarios dentro de la fuerza.

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Quiénes recibieron los pagos

Uno de los datos que surge de la investigación es que la persona que recibió el mayor monto habría sido la esposa del capitán de navío denunciado. Según lo difundido por el programa, habría percibido un total de $152 millones.

Junto con la mujer de Atanasoff otras tres personas que no tenían vínculo con la Armada habrían recibido el 44% del total de los sobresueldos detectados.

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Otro de los casos bajo investigación corresponde a un funcionario que cumplía funciones en el exterior y que, de acuerdo con la información difundida, cobraba en paralelo un sueldo en la Argentina.

La denuncia fue presentada por la propia Armada y ahora la Justicia deberá determinar cómo se realizaron las modificaciones en los registros de haberes, quiénes participaron de la maniobra y las responsabilidades que pudieran corresponder por los pagos irregulares.

Los ascensos militares aprobados por el Senado

Ariel Baltasar Atanasoff, el capitán de navío señalado como principal denunciado por la presunta maniobra con los haberes de la Armada, había sido incluido meses atrás entre los ascensos militares aprobados por el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo.

El pliego de Atanasoff formó parte de una extensa nómina correspondiente a la Armada Argentina que recibió el aval de la Cámara alta en abril de 2026. Su nombre figuró dentro del Cuerpo Profesional, Escalafón Intendencia, junto con otros integrantes de la fuerza.

La promoción fue posteriormente formalizada por el Gobierno mediante el Decreto 262/2026, publicado en el Boletín Oficial el 17 de abril. Allí, Atanasoff aparece entre los integrantes de la Armada promovidos al grado inmediato superior.

El dato cobra relevancia a partir de la denuncia presentada ahora por la propia Armada: según la investigación interna, las acreditaciones irregulares bajo sospecha se habrían producido entre julio de 2022 y enero de 2026, es decir, antes de que el Senado tratara y aprobara el ascenso del oficial.