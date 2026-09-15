En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Armada
Escándalo
Corrupción

Escándalo en la Armada: denuncian una maniobra con sobresueldos por al menos $1.000 millones

La Armada Argentina presentó una denuncia ante la Justicia por una presunta maniobra que habría generado acreditaciones irregulares por $981 millones. La investigación quedó a cargo del fiscal Ramiro González y tiene como principal denunciado a un capitán de navío.

La Armada Argentina denunció ante la Justicia una presunta maniobra de defraudación que habría generado acreditaciones irregulares por más de $981 millones entre 2022 y 2026. (Foto: archivo)

La Armada Argentina denunció ante la Justicia una presunta maniobra de defraudación que habría generado acreditaciones irregulares por más de $981 millones entre 2022 y 2026. (Foto: archivo)

La Armada Argentina denunció ante la Justicia una presunta maniobra de corrupción vinculada con la liquidación de haberes que habría generado pagos indebidos por casi mil millones de pesos. Según la información difundida por Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti en el programa WiFi, entre julio de 2022 y enero de 2026, se realizaron 645 acreditaciones irregulares a favor de 23 personas mediante modificaciones en registros y archivos utilizados para el pago de salarios.

Leé también La Armada presentó el nuevo submarino sin habitaciones ni baño para 43 tripulantes: así es la "jaula" donde todos viven
La Armada presentó el nuevo submarino sin habitaciones ni baño para 43 tripulantes: así es la jaula donde todos viven

La denuncia fue presentada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Mayo, y quedó radicada en la Justicia Federal. De acuerdo con los datos difundidos en el programa, la causa recayó por sorteo en la fiscalía de Ramiro González y tramita ante el Juzgado Federal N° 2.

Cómo funcionaba la maniobra

El mecanismo investigado consistía en solicitar al Banco Nación acreditaciones por montos superiores a los que correspondían según los recibos de sueldo. Las irregularidades se habrían producido a partir de modificaciones efectuadas sobre registros y archivos destinados a procesar la acreditación bancaria de los haberes.

De acuerdo con la denuncia, durante el período investigado se detectaron 645 pagos indebidos a 23 personas. En algunos casos, los montos acreditados fueron superiores a los establecidos en las respectivas liquidaciones y, en otros, no existía respaldo en haberes legítimamente liquidados.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

El monto histórico de las acreditaciones irregulares detectadas asciende a $981.148.567,88. Esa cifra es previa a las restituciones realizadas posteriormente por algunos de los beneficiarios.

Por su parte, la periodista Natasha Niebieskikwiat aseguró que otra parte del mecanismo era utilizar “a efectivos dados de baja" a quienes "le seguían pagando armando una cuenta a las que tenían acceso los corruptos”.

Un capitán de navío, en el centro de la investigación

El principal denunciado es un capitán de navío, Ariel Baltasar Atanasoff, quien podría ser acusado por el "delito de defraudación", señaló el periodista Santiago Fioritti, quien agregó que la cifra de los sobresueldos podría superar "los $1.600 millones".

Según la información difundida en WiFi, el oficial habría reconocido la maniobra durante un sumario interno realizado dentro de la propia Armada.

La investigación también alcanza a personal militar y civil, tanto en actividad como retirado. Los hechos estarían vinculados con el área encargada de la liquidación de los salarios dentro de la fuerza.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Quiénes recibieron los pagos

Uno de los datos que surge de la investigación es que la persona que recibió el mayor monto habría sido la esposa del capitán de navío denunciado. Según lo difundido por el programa, habría percibido un total de $152 millones.

Junto con la mujer de Atanasoff otras tres personas que no tenían vínculo con la Armada habrían recibido el 44% del total de los sobresueldos detectados.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Otro de los casos bajo investigación corresponde a un funcionario que cumplía funciones en el exterior y que, de acuerdo con la información difundida, cobraba en paralelo un sueldo en la Argentina.

La denuncia fue presentada por la propia Armada y ahora la Justicia deberá determinar cómo se realizaron las modificaciones en los registros de haberes, quiénes participaron de la maniobra y las responsabilidades que pudieran corresponder por los pagos irregulares.

Los ascensos militares aprobados por el Senado

Ariel Baltasar Atanasoff, el capitán de navío señalado como principal denunciado por la presunta maniobra con los haberes de la Armada, había sido incluido meses atrás entre los ascensos militares aprobados por el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo.

El pliego de Atanasoff formó parte de una extensa nómina correspondiente a la Armada Argentina que recibió el aval de la Cámara alta en abril de 2026. Su nombre figuró dentro del Cuerpo Profesional, Escalafón Intendencia, junto con otros integrantes de la fuerza.

La promoción fue posteriormente formalizada por el Gobierno mediante el Decreto 262/2026, publicado en el Boletín Oficial el 17 de abril. Allí, Atanasoff aparece entre los integrantes de la Armada promovidos al grado inmediato superior.

El dato cobra relevancia a partir de la denuncia presentada ahora por la propia Armada: según la investigación interna, las acreditaciones irregulares bajo sospecha se habrían producido entre julio de 2022 y enero de 2026, es decir, antes de que el Senado tratara y aprobara el ascenso del oficial.

En pocas palabras

  • Armada Argentina: Denunció una presunta maniobra de corrupción por acreditaciones irregulares de $981 millones.
  • Mecanismo: Se detectaron 645 pagos indebidos a 23 personas mediante modificaciones en registros salariales.
  • Principal denunciado: Un capitán de navío, Ariel Baltasar Atanasoff, es investigado por posible defraudación.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Armada Escándalo corrupcion Noticias A24
Notas relacionadas
Oficial: La Armada presentó el nuevo submarino sin habitaciones ni baño para sus 43 marineros: así es la "jaula" donde todos viven
El Gobierno relanzó la Base Naval Integrada en Ushuaia junto a las Fuerzas Armadas y el gobernador de Tierra del Fuego
El submarino que cambia el poder naval del país y se suma a una importante misión

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar