El Gobierno aprobó las nuevas reglas en la SIDE: qué cambiará para los agentes de Inteligencia

Los ascensos estarán vinculados al tiempo mínimo en cada categoría, capacitaciones obligatorias y evaluaciones de desempeño favorables.

El estatuto también establece controles específicos para los agentes. Deberán informar desplazamientos superiores a 200 kilómetros de su lugar habitual de trabajo y solicitar autorización para viajar al exterior. Además, estarán obligados a mantener el secreto sobre la información obtenida durante sus funciones, incluso después de dejar el organismo. Comenzará a regir desde el 1° de enero de 2027.

Cambios en la SIDE

Estas nuevas bases para el ingreso, la formación, ascensos, evaluaciones, viajes y régimen disciplinario de los agentes quedó formalizada mediante el Decreto 1021/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y comenzará a regir el 1° de enero de 2027. Según los fundamentos del Gobierno, la intención es generar un sistema de carrera estable y favorecer la incorporación de nuevos agentes con formación específica.

Uno de los cambios centrales será el ingreso. La SIDE deberá realizar convocatorias anuales para la Escuela Nacional de Inteligencia y quienes quieran incorporarse a la carrera deberán aprobar el Curso Básico de Ingreso.

El personal será dividido en tres cuadros de acuerdo con su formación.

El Cuadro A incluirá a quienes tengan títulos universitarios o determinados antecedentes en las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El Cuadro B estará destinado a agentes con estudios terciarios

el Cuadro C comprenderá a quienes tengan secundario completo.

Cómo serán los ascensos y las evaluaciones

Los ascensos ordinarios quedarán sujetos a distintos requisitos. Entre ellos figuran el cumplimiento de tiempos mínimos de permanencia en cada categoría, la realización de capacitaciones obligatorias y evaluaciones favorables de desempeño. También podrán establecerse otras condiciones mediante normas complementarias.

Los agentes deberán someterse a pruebas de competencia, confiabilidad e idoneidad, además de controles de contrainteligencia y evaluaciones psicofísicas que determine la Secretaría. También tendrán que realizar cursos de actualización, formación e instrucción cuando sean requeridos.

El nuevo estatuto refuerza las obligaciones de confidencialidad. Los integrantes de la SIDE deberán mantener el secreto sobre la información obtenida durante sus funciones, una obligación que continuará vigente incluso después de abandonar el organismo.

Viajes y actividades que quedarán prohibidas

Entre las nuevas obligaciones aparece una regla específica sobre los desplazamientos. Los agentes deberán informar cuando se alejen más de 200 kilómetros de su lugar habitual de trabajo y tendrán que solicitar autorización para viajar al exterior del país.

El régimen también establece un amplio listado de incompatibilidades. Los integrantes de la SIDE no podrán prestar servicios para personas o empresas vinculadas con actividades de seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, comunicaciones, vigilancia o investigaciones privadas.

La prohibición también alcanza a actividades relacionadas con periodismo, publicidad, estudios de mercado, encuestas y otras tareas consideradas similares. Los agentes no podrán utilizar información, documentación o antecedentes obtenidos durante sus funciones para beneficio propio o de terceros. Tampoco podrán aceptar dádivas o ventajas relacionadas con el ejercicio de sus tareas.

La SIDE y una reforma plena encarada por decreto por parte del Gobierno. (Foto: Gentileza TA)

El régimen disciplinario

El nuevo esquema contempla sanciones que van desde apercibimientos y retenciones de haberes hasta la cesantía y la exoneración. Los procedimientos disciplinarios estarán bajo la órbita de la Inspectoría General de Inteligencia.

El estatuto también regula aspectos vinculados con remuneraciones, licencias, becas de capacitación, jubilaciones y pensiones. El personal continuará afiliado a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.

El decreto tiene solo dos artículos, pero en uno de los considerandos finales habla del propósito de la SIDE en función a la ciudadanía: "Los habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA merecen un SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SIN) profesional, transparente, autónomo y ágil que los proteja frente a cualquier hecho, riesgo o conflicto que represente una amenaza para sus derechos y garantías, y el dictado de la presente medida contribuye directamente a mejorar la confianza social en su funcionamiento".