El Gobierno respondió a si accedería a quitarle la pensión a Alberto Fernández

"Tanta propaganda se le ha hecho y tantos millones de dólares hemos gastado todos los argentinos en temas de género (...), la verdad es que lo único que demuestran es que se utilizó a la mujer para hacer grandes negocios, política, crear empleo público y hacerse recursos del Estado", sostuvo.

Y consultado sobre la posibilidad de quitarle la pensión de expresidente a Alberto Fernández por "falta de mérito y honor" afirmó: "Sobre los derechos previsionales, es una cuestión de ley, no podemos tomar ninguna medida al respecto".

La pregunta se da luego de que la Fundación Apolo presentara una nota en la ANSES en la que reclamó que el organismo dé de baja a la pensión vitalicia que percibe Alberto Fernández como expresidente de la Nación.

La asociación, de Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio, entendió que el ex mandatario no cumple con los requisitos de “mérito y honor” tras la denuncia de su ex pareja.

En la misma línea, Adorni se refirió a las imágenes donde se ve al ex mandatario junto a Tamara Pettinato. "Los videos del despacho presidencial, en el caso que hayan sido así, es detestable solo por una cuestión de respetar las instituciones, la investidura presidencial", aseveró.

Fabiola Yáñez prepara su declaración contra Alberto Fernández

La denuncia penal de la exprimera dama Fabiola Yáñez contra el expresidente de la Nación Alberto Fernández avanza en la Justicia Federal.

De acuerdo a lo que informó el sitio oficial de la procuración, funcionarios de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), mantuvieron esta mañana una entrevista por Zoom con Yáñez.

Fabiola Yáñez prepara su declaración contra Alberto Fernández tras reunirse con la fiscalía especializada en violencia de género Fabiola Yáñez prepara su declaración contra Alberto Fernández tras reunirse con la fiscalía especializada en violencia de género. (Foto: archivo)

La unidad indicó que “los pormenores del encuentro permanecerán en estricto resguardo a fin de preservar los derechos de la víctima”.

Este paso se trata de una instancia previa a la declaración de la denunciante ante el fiscal que instruye la causa. En ese marco, se intenta dilucidar el tenor de las agresiones, junto al material probatorio encontrado; fotos, videos y audios hallados en el celular de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández, a quien se le había peritado el teléfono en el marco de la causa seguros.

Noticia en desarrollo...