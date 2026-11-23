(Foto: captura de pantalla)

El funcionario también cuestionó el reconocimiento a Santucho y expuso su interpretación sobre el papel histórico del fundador del ERP. Según Álvarez, se trata de un homenaje "a un líder terrorista que no opinó solamente sobre lo que había que hacer, sino que lo llevó a cabo. Diseñó y ejecutó un plan en democracia para atacar a la sociedad argentina en contra de sus decisiones democráticas”, expresó.

Y calificó ese accionar como “el ejercicio de la violencia política explícita”.

El respaldo a Yacobitti y la posibilidad de sanciones

Álvarez destacó la reacción del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien había cuestionado públicamente el homenaje y sostenido que la universidad no puede reconocer a personas que hayan ejercido violencia contra el sistema democrático.

El subsecretario manifestó que el Gobierno acompañará las decisiones que adopten las autoridades universitarias para evitar la realización del acto. Al respecto, advirtió que una eventual concreción del homenaje podría abrir un conflicto institucional.

“Lo que a nosotros nos preocupa es que (sí se termina realizando el homenaje) nos van a llevar a cuestionar las propias instituciones que gobiernan la universidad. Por eso lo vamos a respaldar (a Yacobitti) para que tome todas las medidas que tenga que tomar. Incluso las sanciones que correspondan”, sostuvo.

El planteo se suma a las dos intervenciones formales que el Gobierno realizó ante el rectorado. Primero, el Ministerio de Capital Humano solicitó información sobre la actividad y pidió que se evaluaran medidas para impedirla y posibles sanciones a sus organizadores. Luego, Álvarez envió una nota al rector Ricardo Gelpi para reclamar que evitara el homenaje y avanzara con las medidas correspondientes.

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La ley universitaria, otro eje del planteo oficial

Durante el diálogo con Feinmann, el funcionario también vinculó la controversia con la necesidad de modificar el marco normativo que regula el funcionamiento de las universidades nacionales.

“Tenemos que llevar a un consenso para sacar la politización de la educación. Por eso estamos pensando cómo vamos a reformar la ley. Hoy por hoy la ley como está escrita tiene prohibiciones para que la sociedad pueda opinar sobre lo que pasa en la universidad”, planteó.

La discusión por el homenaje también tuvo repercusiones en el ámbito legislativo. El bloque de senadores de La Libertad Avanza, encabezado por Patricia Bullrich, manifestó su rechazo a la convocatoria y reclamó que las autoridades de la UBA dispongan su suspensión.

“La memoria no puede ser selectiva. No se puede defender la democracia mientras se homenajea a quienes atentaron contra ella”, expresaron los legisladores.