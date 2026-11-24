También estarán presentes el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.

La discusión sobre la suspensión de las primarias obligatorias para 2027 será uno de los puntos centrales. El Gobierno apunta a tratar la iniciativa el jueves en el Senado, pero antes deberá terminar de ordenar los apoyos para conseguir los votos.

En las negociaciones con los bloques aliados hubo avances en la búsqueda de consensos, aunque todavía persisten diferencias sobre algunos aspectos de la reforma electoral. La versión que se discute dejó afuera las listas colectoras, uno de los puntos que había generado resistencias entre legisladores de otros espacios.

La reunión de este martes servirá para evaluar el estado de las conversaciones y definir cómo continuará la estrategia del oficialismo en la Cámara alta.

Presupuesto 2027 y acuerdos con los gobernadores

Otro de los temas será el Presupuesto 2027. El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en Diputados y el Gobierno busca reunir el quórum y los votos para llevarlo al recinto antes de que termine noviembre. La sesión en la Cámara baja está prevista para este miércoles.

En paralelo, Santilli continuará con las negociaciones con los mandatarios provinciales para conseguir respaldo a las iniciativas del Ejecutivo y avanzar en acuerdos con las provincias.

El jefe de Gabinete también tendrá actividad en el Senado este miércoles, cuando presente su primer informe de gestión ante los legisladores. Durante la exposición deberá responder más de 1.200 preguntas enviadas por los distintos bloques parlamentarios.

El calendario legislativo y las sesiones extraordinarias

La reunión también permitirá ordenar el calendario parlamentario de las próximas semanas y definir qué proyectos buscará impulsar el Gobierno durante las sesiones extraordinarias, una vez finalizado el período ordinario.

Será el segundo encuentro de la mesa política en siete días. La reunión anterior se realizó el martes pasado, luego de casi un mes sin convocatorias, y estuvo centrada en el conteo de votos para la reforma electoral y en las negociaciones con los bloques dialoguistas.