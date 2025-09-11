En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Asesinato
FBI
ESTADOS UNIDOS

Asesinato de Charlie Kirk: el FBI publica fotos del sospechoso para poder atraparlo

El FBI difundió imágenes del hombre que habría disparado contra el activista en la Universidad del Valle de Utah y habilitó canales digitales para recibir pistas.

Asesinato de Charlie Kirk: el FBI publica fotos del sospechoso para poder atraparlo

Las autoridades federales de Estados Unidos pidieron colaboración a la población para identificar a un sospechoso vinculado al asesinato de Charlie Kirk y difundieron imágenes que, según indicaron, podrían ser clave para resolver el caso.

Leé también Difunden los primeros videos en lo que se ve al tirador que le disparó a Kirk
El tirador fue apresado por la Policía estadounidense. (Foto: Reuters).

En un comunicado, el FBI exhortó a quienes tengan datos relevantes a comunicarse con la agencia y destacó el valor de los aportes ciudadanos en el proceso de reconocimiento. También habilitó canales digitales para recibir testimonios, videos o cualquier material que pueda ayudar a avanzar en la investigación.

Foto presunto asesino kirk

El tiroteo que terminó con la vida del activista conservador en el campus de la Universidad del Valle de Utah sigue bajo pesquisa, y los investigadores insisten en que cualquier pista puede resultar fundamental para localizar a la persona cuya fotografía ya circula en medios y redes.

Horas antes, las autoridades habían confirmado la recuperación del arma empleada en el crimen y el hallazgo de un registro fílmico nítido del presunto agresor.

Robert Bohls, agente especial al frente de la oficina del FBI en Salt Lake City, explicó en conferencia de prensa que el arma es un “rifle de alto poder, de cerrojo” y que fue hallada “en un área boscosa hacia donde huyó el tirador” después del ataque del miércoles.

Por su parte, Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, señaló que los equipos obtuvieron un “buen video” del individuo que consideran responsable. “Tenemos buen video”, afirmó Mason y agregó: “Si no tenemos éxito, nos dirigiremos a ustedes como medios de comunicación y lo haremos público para ayudarnos a identificarlo. Pero confiamos en nuestras capacidades ahora mismo”.

CXBHWH2VDVG5NFQF4KZ6P52YRM

Según Mason, los investigadores registraron “avances” en la búsqueda y reconstruyeron los movimientos del atacante: llegó al campus a las 11:52 de la mañana, subió a un techo, cruzó a otro sector del edificio, saltó y escapó hacia un barrio cercano. Lo describen como alguien “de edad universitaria”, que supo integrarse al entorno estudiantil sin llamar la atención.

Además del rifle, las fuerzas de seguridad levantaron una huella de calzado, una huella de palma y marcas de antebrazo que serán analizadas, detalló Bohls. El FBI ya recibió más de 130 reportes, todos en etapa de verificación.

El asesinato de Kirk

Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello mientras se dirigía a un auditorio durante un evento académico. Cofundador de Turning Point USA en 2012, era una figura influyente en el conservadurismo estadounidense y solía usar sus amplias plataformas en redes sociales para promover políticas antiinmigratorias, valores cristianos y la defensa del derecho a portar armas.

El hecho despertó preocupación por un posible incremento de la violencia política en el país. El presidente Donald Trump calificó el asesinato como “un momento oscuro para Estados Unidos” y prometió que se actuará contra los responsables, al tiempo que responsabilizó a “voces de la izquierda radical” por alentar el clima de hostilidad hacia Kirk, a quien algunos habían equiparado con “nazis y los peores asesinos en masa del mundo”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Asesinato FBI imágenes Estados Unidos
Notas relacionadas
Brutal: nueva imagen del asesinato de Charlie Kirk, aliado de Donald Trump
Las primeras pistas sobre el asesino de Charlie Kirk: las pruebas que reunió el FBI
"Incondicional": quién era el ciclista que murió brutalmente atropellado por el chofer de una app

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar