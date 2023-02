El kirchnerismo asegura que "no hay ningún conflicto" con Abuelas de Plaza de Mayo por el 24 de marzo

"Una cosa es recordar una fecha, como lo hemos hecho año tras año con la compañía del pueblo, y otra cosa es manifestar repudio por lo que los enemigos de la democracia le están haciendo a la vicepresidenta", afirmó Carlotto en declaraciones a Radio Con Vos.

La histórica referente señaló que si bien Fernández de Kirchner está siendo acusada "de cosas que no son ciertas", debería "hacerse otro día" una manifestación con ese propósito.

"Eso está entendido, hablado y manifestado porque nosotros tenemos dialogo con las autoridades, desde el Presidente (Alberto Fernández) para abajo. El 24 de Marzo es una fecha marcada para un fin determinado. El 25 o el 23 se puede hacer una manifestación de acuerdo a quienes quieren proclamarla, que me parece justo, correcto y necesario", abundó.

En la misma línea se expresó Pietragalla, quien afirmó que "no hay ningún conflicto" y que Carlotto "entendió que le preguntaban si iba a hacer un acto partidario", pero que nunca "fue la intención marcar la diferencia”.

Cristina y estela de carlotto.jpg Estela de Carlotto previó que Cristina Kirchner cancelará la movilización de apoyo del 24 de marzo

"Soy militante de La Cámpora y también uno de los hombres y mujeres que recuperamos nuestra identidad gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo. No me gusta que pongan una interna donde no la hay, que es lo que hizo hoy la tapa de Clarín. Me molesta porque hay una relación afectiva entre esta organización y los organismos de derechos humanos", afirmó Pietragalla en declaraciones a FM La Patriada.

De esta forma, el funcionario se refirió a la nota en la tapa de hoy de Clarín, en la que se consigna que existe una "polémica" y un "malestar" entre Abuelas y La Cámpora por la convocatoria del 24 de Marzo.

Pietragalla señaló que "a Cristina nunca se le ocurriría hacer un acto partidario el 24 de Marzo porque fue una conquista de los organismos y es su día. Estela lo sabe, pero ayer entendió que Cristina iba a hacer un acto y que iba a hablar el 24 de Marzo", añadió.