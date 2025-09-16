El duro mensaje de Brisa, la hermana de Thiago Medina, tras los rumores sobre su salud

Conmovida, cerró su mensaje con palabras de aliento para su hermano: “Te estamos esperando chuli, tenemos fe y confiamos en Dios. Seguí peleándola como lo venís haciendo, sos un guerrero”, y agregó: “Tenés dos hermosas hijas que te están esperando”.

brisa medina

¿Qué dijo Thiago Medina mientras yacía en el suelo tras el choque?

A casi cuatro días del violento accidente que Thiago Medina sufrió el viernes por la noche mientras circulaba en moto por la Ruta 7, el ex Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, luchando por su vida. En medio de la conmoción, se conocieron las impactantes palabras que logró pronunciar mientras yacía en el suelo tras el choque.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles San Martín y La Providencia, en la localidad de Moreno, cuando Thiago impactó contra un automóvil. Raúl, un hombre que venía manejando detrás de él, fue quien se detuvo inmediatamente para asistirlo, convirtiéndose en el primer testigo y socorrista del hecho.

En las últimas horas, este testigo fue contactado por medios de comunicación y brindó un relato estremecedor sobre lo que vivió en ese momento. Describió cómo encontró a Thiago tras el choque contra el Corsa, y reveló el desesperado pedido que el joven alcanzó a expresar antes de perder el conocimiento. Mientras esperaban más de cuarenta minutos la llegada de la ambulancia, Raúl aseguró que Thiago le dijo: “No me quiero morir, no me quiero ir así. Tengo dos hijas”, al notar que sangraba por la boca.

Raúl relató que llegó al lugar apenas segundos después del impacto y vio a Thiago tendido en el asfalto, con la moto a pocos metros. Sin pensarlo, comenzó a hacer señas a los autos para evitar que lo atropellaran y se quedó a su lado, tomándole la mano para que no se sintiera solo.

El testigo también señaló que Thiago estaba en estado de shock, con fuertes dolores y náuseas, mientras aguardaban la asistencia médica. Además, remarcó un detalle clave: la zona del accidente no cuenta con iluminación ni señalización vial, lo que habría contribuido a que se produjera este trágico episodio que, según él, podría haberse evitado.