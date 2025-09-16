A24.com

El duro mensaje de Brisa, la hermana de Thiago Medina, tras los rumores sobre su salud

A través de sus redes sociales, Brisa, hermana de Thiago Medina, lanzó un fuerte descargo tras los rumores sobre su salud.

16 sept 2025, 19:29
Thiago Medina continúa internado en estado delicado tras el grave accidente en moto que sufrió el viernes pasado. En medio de la preocupación por su salud, su hermana melliza, Brisa Medina, decidió expresarse a través de sus redes sociales con un fuerte descargo.

Desde sus historias de Instagram, Brisa escribió: “Queremos aclarar como familia algunas situaciones. Se están rumoreando muchas cosas que no son”. Con estas palabras, buscó frenar la circulación de versiones erróneas sobre el estado de su hermano.

El significativo gesto de Nacho Castañares a Daniela Celis tras la internación de Thiago Medina

Además, remarcó la importancia de respetar la información oficial: “Él único parte médico que se da es a las 13:00, por única vez y solamente la familia se mantendrá informada", y pidió: “Dejen de dar información falsa, se los agradecemos y les pedimos respeto por todos”.

En otra publicación, Brisa compartió una imagen familiar junto a Thiago y le dedicó un mensaje lleno de esperanza: “Ya vamos a estar así de juntos”.

Conmovida, cerró su mensaje con palabras de aliento para su hermano: “Te estamos esperando chuli, tenemos fe y confiamos en Dios. Seguí peleándola como lo venís haciendo, sos un guerrero”, y agregó: “Tenés dos hermosas hijas que te están esperando”.

brisa medina

¿Qué dijo Thiago Medina mientras yacía en el suelo tras el choque?

A casi cuatro días del violento accidente que Thiago Medina sufrió el viernes por la noche mientras circulaba en moto por la Ruta 7, el ex Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, luchando por su vida. En medio de la conmoción, se conocieron las impactantes palabras que logró pronunciar mientras yacía en el suelo tras el choque.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles San Martín y La Providencia, en la localidad de Moreno, cuando Thiago impactó contra un automóvil. Raúl, un hombre que venía manejando detrás de él, fue quien se detuvo inmediatamente para asistirlo, convirtiéndose en el primer testigo y socorrista del hecho.

En las últimas horas, este testigo fue contactado por medios de comunicación y brindó un relato estremecedor sobre lo que vivió en ese momento. Describió cómo encontró a Thiago tras el choque contra el Corsa, y reveló el desesperado pedido que el joven alcanzó a expresar antes de perder el conocimiento. Mientras esperaban más de cuarenta minutos la llegada de la ambulancia, Raúl aseguró que Thiago le dijo: “No me quiero morir, no me quiero ir así. Tengo dos hijas”, al notar que sangraba por la boca.

Raúl relató que llegó al lugar apenas segundos después del impacto y vio a Thiago tendido en el asfalto, con la moto a pocos metros. Sin pensarlo, comenzó a hacer señas a los autos para evitar que lo atropellaran y se quedó a su lado, tomándole la mano para que no se sintiera solo.

El testigo también señaló que Thiago estaba en estado de shock, con fuertes dolores y náuseas, mientras aguardaban la asistencia médica. Además, remarcó un detalle clave: la zona del accidente no cuenta con iluminación ni señalización vial, lo que habría contribuido a que se produjera este trágico episodio que, según él, podría haberse evitado.

