Cristina Kirchner criticó a Javier Milei por su acto en Moreno y llamó a votar el domingo. 

Sobre el intento de magnicidio

La expresidenta también respondió a Milei cuando el mandatario dijo que quisieron matarlo. “Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo”, expresó, y agregó que lo dice alguien que sí sufrió un intento de asesinato en 2022.

Cristina remarcó que nunca utiliza ese episodio en sus discursos porque fue “una experiencia traumática” y aseguró que el inconsciente tiende a “ocultar o tapar aquello que daña emocionalmente”.

Llamado a las urnas

Finalmente, Kirchner pidió recuperar el eje de lo que los argentinos esperan de un presidente, incluso quienes no lo votaron. Subrayó que es su obligación comportarse como tal.

En el cierre de su mensaje, convocó a votar este domingo 7 de septiembre: “Es importante ponerle un freno a tanto insulto, agravio y desatino, y sobre todo a tantas injusticias. Ese freno es la boleta de Fuerza Patria.”

mientras-javier-milei-ingresaba-al-club-de-moreno-para-dar-su-discurso-hirieron-a-un-periodista-en-las-afueras-del-evento-foto-reutersagustin-marcarian-OKW6QQFK2NX75BWE2DD3Z6ZVHI Javier Milei en Moreno. (Foto: REUTERS)

El mensaje completo de Cristina Kirchner

"Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires. Y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificadas con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario y con reflectores, de un presidente desaforado, pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no solo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa. Porque hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno", dijo Cristina Kirchner.

A su vez agregó: "Anoche en Moreno los argentinos vimos no solo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra. Porque hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana. ¿Se acuerdan de aquel boxeador, creo que era panameño, que le decían “mano de piedra Durán”? Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como cara de piedra Milei, porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor. El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos, es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal y además a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Por eso lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano".

"Finalmente, y en cuanto a eso que dijo que lo quisieron matar, presidente Milei, solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros no lo pudieron lograr. Y fíjese una cosa, que sin embargo nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática y se ve que el inconsciente de algún modo trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente", sostuvo la ex presidenta.

"Perdón, pido perdón si me fui un poco del motivo de este mensaje, pero no podía dejar de decir cosas que pienso y siento frente a lo que ayer por la noche tuve que ver y escuchar", añadió.

A su vez, CFK agregó: "Y creo, sinceramente, que todos necesitamos recuperar el eje de lo que todos como ciudadanos esperamos y aspiramos de un presidente. Aun cuando no lo hayamos votado. Aun cuando no compartamos ninguna de sus ideas, es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal. Es su obligación".

"Por eso, este domingo 7 de septiembre es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Los quiero mucho", cerró su discurso.