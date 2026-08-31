Los emotivos mensajes que recibió Messi de los jugadores de la Selección tras anunciar su retiro

Su mensaje se suma así a las muestras de afecto de otros integrantes del seleccionado y a los homenajes de instituciones como la Conmebol y River, que también reconocieron la trayectoria del capitán argentino.

"Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días", dice la publicación de la cuenta oficial del seleccionado nacional, junto a una imagen del 10 levantando la Copa del Mundo en Lusail en 2022.

Leandro Paredes y Cristian “Cuti” Romero, también publicaron historias dedicadas a Messi. El mediocampista de Boca le agradeció y le mostró su cariño: “Te amamos capitán”. El defensor del Atlético de Madrid, también le posteó un mensaje emotivo: “Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mi y por nuestro país”.

Por su parte, Alexis Mac Allister expresó: “Gracias por todo lo que nos diste adentro y afuera de la cancha”, el mediocampista del Liverpool.

Conmebol despidió a Messi: "Una historia muy grande"

La Conmebol también se sumó a los homenajes luego del anuncio del 10. La entidad que rige el fútbol sudamericano publicó un video y una placa en sus redes sociales para reconocer la trayectoria del capitán argentino. Con imágenes dedicadas al futbolista, la organización destacó la huella que dejó Messi durante sus años con la Selección.

En una de sus publicaciones, la Conmebol resumió el reconocimiento con una frase: "Gracias eternas, Leo".

El mensaje llegó poco después de que Messi confirmara su decisión de no volver a vestir la camiseta del seleccionado argentino.

River también homenajeó al capitán de la Selección

River fue otro de los clubes que quiso despedir públicamente a Messi. La institución de Núñez compartió una imagen en la que se observa a un hincha, entre banderas rojas y blancas, levantando una camiseta con el número 10.

"Gracias, capitán 10", fue el mensaje elegido por River para acompañar la publicación.

De esta manera, el club se sumó a los distintos homenajes que comenzaron a aparecer después del anuncio del histórico futbolista argentino.

Javier Milei a Lionel Messi: "Muchas gracias, hombre imposible"

El Presidente, a través de Instagram, le agradeció al delantero por sus 21 años en el seleccionado argentino. Con una foto post partido contra Cabo Verde en el Mundial, el jefe de Estado saludó al 10, que anunció su retiro a nivel internacional.