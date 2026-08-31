¿Se arrepintió? La palabra que Messi tachó en la carta donde anunció su retiro de la Selección Argentina

El revelador tachón de Messi en su carta de despedida

¿Su corazón le decía algo diferente a lo que finalmente decidió? ¿Fue simplemente una corrección mientras ordenaba sus pensamientos? Solo Messi conoce el verdadero motivo por el que borró esa palabra, pero el manuscrito dejó expuesta la dificultad de una despedida que marca el final de una era.

Además, el hecho de que haya decidido publicar la carta tal como la escribió, sin ocultar el tachón, le agregó todavía más fuerza al mensaje.

De esta manera, una sola palabra terminó convirtiéndose en uno de los detalles más reveladores de la despedida: Messi tachó “siento” y escribió “entiendo”. Una corrección que refleja, quizás mejor que cualquier otra frase, la lucha entre el corazón y la razón a la hora de decirle adiós a la Selección Argentina.