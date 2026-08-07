A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE ANTICIPÓ

¿Griselda Siciliani sale con un famoso cantante? La sorpresiva reacción de la actriz en Intrusos

Ante la información enigmática que se daba en Intrusos, la actriz Griselda Siciliani decidió aclarar el rumor que la vinculaba a un famoso cantante.

7 ago 2026, 15:35
Banner seguínos en google Primicias Ya
¿Griselda Siciliani sale con un famoso cantante? La sorpresiva reacción de la actriz en Intrusos

¿Griselda Siciliani sale con un famoso cantante? La sorpresiva reacción de la actriz en Intrusos

¿Griselda Siciliani sale con un famoso cantante? La sorpresiva reacción de la actriz en Intrusos

¿Griselda Siciliani sale con un famoso cantante? La sorpresiva reacción de la actriz en Intrusos

Este viernes al aire se dio una insólita situación al aire en Intrusos (América Tv) cuando se daba de manera enigmática una información de una actriz que estaría saliendo con un conocido cantante.

Fue cuando en medio de los primeros indicios al aire, Rodrigo Lussich recibió un sorpresivo mensaje de quien era la protagonista de la historia.

Leé también

Netflix reveló el tráiler oficial de "Moria", la serie inspirada en la vida de Moria Casán

Netflix reveló el tráiler oficial de Moria, la serie inspirada en la vida de Moria Casán. (Crédito: Alina Schwarcz/Netflix)

"No me puede preguntar ella, ¿Hablan de mí?", dijo entre risas el conductor. Luego, Adrián Pallares reveló anticipadamente de quiénes se trataba la historia.

"La vimos en todos los recitales y lo sigue a él. Tenemos un romance de una actriz y un cantante y sí, estamos hablando de vos, Griselda Siciliani. Está saliendo con el cantante de No Te Va Gustar, Emiliano Brancciari", comentó.

De inmediato, en la charla que mantenía Lussich con la actriz, ella desmintió tener una relación sentimental con el cantante: "Ella dice que está solterísima: 'desmiento rotundamente'", aclaró.

Y luego puso al aire un audio que le envió la propia Griselda Siciliani: "Che, nada que ver, te juro, creo que lo vi alguna vez de lejos. Es como que me digas que salgo con Luca Prodan porque fui a ver a Sumo, qué se yo", sosutvo la ex de Luciano Castro.

Lo cierto es que minutos después, Adrián Pallares retomó la información y aportó que el cantante del grupo uruguayo No Te Va Gustar estuvo viendo en teatro a la actriz.

"Tengo algo para decir, Estaba Emiliano en primera fila en la función de ayer de Boite y le hacía caritas. Él cantaba todas las canciones y se miraban. Estaba demasiado efusivo", aportó el conductor, mientras que Paula Varela sumó que a ella también le daban por cierta la relación.

La firme respuesta de Griselda Siciliani a la picante frase de Sabrina Rojas

Luego de que Sabrina Rojas contó desde SQP que no irá al estreno de la serie de Moria Casán para evitar cruzarse con Griselda Siciliani, la actriz le respondió sin vueltas.

"No tengo idea de lo que me hablas, cada uno que diga lo que quiera. No me resbala pero no participo de la invitación a estas cuestiones", dijo ante las cámaras de Desyuno Americano.

Y cerró tajante: "No es que no me afecten y no me resbala (los comentarios de terceros) pero no participo de ese tipo de comunicación. No acepto la invitación a jugar a eso, vaselina papi".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Griselda Siciliani Intrusos

Lo más visto