¿Griselda Siciliani sale con un famoso cantante? La sorpresiva reacción de la actriz en Intrusos

De inmediato, en la charla que mantenía Lussich con la actriz, ella desmintió tener una relación sentimental con el cantante: "Ella dice que está solterísima: 'desmiento rotundamente'", aclaró.

Y luego puso al aire un audio que le envió la propia Griselda Siciliani: "Che, nada que ver, te juro, creo que lo vi alguna vez de lejos. Es como que me digas que salgo con Luca Prodan porque fui a ver a Sumo, qué se yo", sosutvo la ex de Luciano Castro.

Lo cierto es que minutos después, Adrián Pallares retomó la información y aportó que el cantante del grupo uruguayo No Te Va Gustar estuvo viendo en teatro a la actriz.

"Tengo algo para decir, Estaba Emiliano en primera fila en la función de ayer de Boite y le hacía caritas. Él cantaba todas las canciones y se miraban. Estaba demasiado efusivo", aportó el conductor, mientras que Paula Varela sumó que a ella también le daban por cierta la relación.

La firme respuesta de Griselda Siciliani a la picante frase de Sabrina Rojas

Luego de que Sabrina Rojas contó desde SQP que no irá al estreno de la serie de Moria Casán para evitar cruzarse con Griselda Siciliani, la actriz le respondió sin vueltas.

"No tengo idea de lo que me hablas, cada uno que diga lo que quiera. No me resbala pero no participo de la invitación a estas cuestiones", dijo ante las cámaras de Desyuno Americano.

Y cerró tajante: "No es que no me afecten y no me resbala (los comentarios de terceros) pero no participo de ese tipo de comunicación. No acepto la invitación a jugar a eso, vaselina papi".