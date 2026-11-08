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Papa León XIV
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POR CADENA NACIONAL

León XIV recordó a Francisco en su primer discurso en la Argentina: "Vengo a la patria donde comenzó una historia"

En el Palacio Libertad, el pontífice destacó el significado especial de visitar la tierra natal de su antecesor y recuperó una de las frases que Jorge Bergoglio les había dedicado a los argentinos.

El papa Francisco junto con León XIV. (Foto: archivo).

El papa Francisco junto con León XIV. (Foto: archivo).

El papa León XIV dedicó parte de su primer mensaje en suelo argentino a recordar a su antecesor, Jorge Bergoglio, y el vínculo que mantuvo con su país natal durante los 12 años de pontificado. Desde el Palacio Libertad, destacó el significado personal de su visita y describió su llegada como un recorrido inverso al que Francisco emprendió en 2013, cuando fue elegido al frente de la Iglesia católica.

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Vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”, expresó el pontífice ante funcionarios, dirigentes y representantes de distintos sectores políticos.

El sumo pont&iacute;fice le dedic&oacute; parte de su mensaje a Francisco. (Foto: Reuters).

El sumo pontífice le dedicó parte de su mensaje a Francisco. (Foto: Reuters).

León XIV también hizo referencia a la huella que dejó Bergoglio en la Iglesia universal y a la manera en que mantuvo presente a la Argentina durante su papado, pese a que nunca regresó al país después de su elección. “Mi llegada a esta tierra tiene, para mí, un significado particular. Durante 12 años, la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, señaló.

En ese sentido, agregó: “Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”.

León XIV habló de las raíces argentinas de Francisco

El recuerdo de su antecesor también estuvo presente cuando el Papa se refirió a la historia de la Argentina y a las distintas generaciones que contribuyeron a construir su identidad. En su discurso, destacó el aporte de quienes nacieron en el país, de los inmigrantes y de los pueblos originarios.

“Acercarme a la tierra en la que él creció es también acercarme a una historia mucho más amplia, hecha de generaciones de hombres y mujeres que, antes y después de él, han recibido esta patria y han dejado en ella algo de sí mismos”, sostuvo.

Luego, mencionó a los distintos grupos que forman parte de la sociedad argentina: “Algunos nacieron aquí, otros llegaron desde lejos y encontraron aquí un hogar, otros pertenecen a pueblos originarios que preceden a toda la nación”.

Para León XIV, ese encuentro de historias y experiencias permitió construir un pueblo con capacidad de recibir a quienes llegan y sobreponerse a las dificultades. “Todos han contribuido a la Argentina que hoy tengo la alegría de visitar”, afirmó.

La referencia a la Virgen de Luján y un mensaje de Francisco

Hacia el final de su mensaje, el pontífice volvió a recordar a Francisco a través de una referencia a Nuestra Señora de Luján, a quien definió como la “custodia silenciosa de su memoria”.

León XIV destacó la importancia de la Virgen para los argentinos y recordó a quienes, generación tras generación, se acercaron a su imagen para compartir sus preocupaciones y esperanzas.

“Ante su imagen han acudido generación tras generación madres y padres, trabajadores, jóvenes y ancianos de todos los rincones del país, llevando consigo las preocupaciones y las esperanzas de su tiempo. A esas oraciones quiero unir hoy también la mía”, expresó.

PAPA LEÓN XIV: “Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes”

Además, recuperó una frase que Francisco había pronunciado en un videomensaje dirigido a los argentinos en septiembre de 2016: “Que el Señor los haga crecer como pueblo”.

“Se lo pido al Señor de corazón, por intercesión de María Santísima de Luján. Que ella siga velando por esta tierra, cuide de cada uno de sus hijos y los mantenga siempre cerca de Jesús”, concluyó.

La visita de León XIV representa el primer viaje de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo recorrido por el país. Francisco, elegido el 13 de marzo de 2013, permaneció al frente de la Iglesia católica hasta su muerte, el 21 de abril de 2025, sin volver a visitar su tierra natal.

Su sucesor, elegido en mayo de 2025, recuperó ese vínculo desde su primer discurso en el país y puso en palabras la conexión entre la historia personal de Bergoglio y la de la Iglesia católica.

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