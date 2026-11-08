La inesperada reacción de Vicky Xipolitakis al ver al papa León XIV en la Plaza San Martín

Lunes 9 de noviembre: actividades en Claypole y la Ciudad de Buenos Aires

La jornada comenzará a las 9.15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown. Allí, León XIV se encontrará con el personal de la institución y las personas que reciben asistencia.

A las 11.30, celebrará una misa abierta al público en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Por la tarde, a las 16.10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

La agenda continuará a las 17.30 con una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Finalmente, a las 18.45, participará de la celebración de Vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. La jornada concluirá con una cena con los obispos.

Martes 10 de noviembre: el Papa viajará a Córdoba

El martes, León XIV viajará a Córdoba. El vuelo partirá de Buenos Aires a las 7.30 y llegará a las 9. A las 10, celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

A las 15.15, el Pontífice mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Luego regresará a Buenos Aires. Por la noche, a las 20.15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Miércoles 11 de noviembre: misa en Luján y despedida

En la última jornada de su visita, el Papa comenzará el día con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, prevista para las 8.

A las 10, celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los momentos centrales de su paso por el país. Finalmente, a las 13.30, participará de la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A las 14, partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su viaje apostólico.

De esta manera, León XIV tendrá cuatro jornadas de actividades en la Argentina, con encuentros en distintos puntos del país y celebraciones que convocarán a miles de fieles. La visita también generó entusiasmo entre figuras del espectáculo, como Vicky Xipolitakis, que quiso acercarse a recibirlo y le dedicó un cántico especial.