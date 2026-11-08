A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
VISITA APOSTÓLICA

La inesperada reacción de Vicky Xipolitakis al ver al papa León XIV en la Plaza San Martín

Vicky Xipolitakis se acercó a Plaza San Martín para recibir al Sumo Pontífice y protagonizó un momento particular que compartió con los fieles presentes allí.

8 nov 2026, 20:59
vicky xipolitakis
vicky xipolitakis

La llegada del papa León XIV a la Argentina despertó una enorme expectativa y convocó a cientos de personas que se acercaron para recibirlo. Entre quienes quisieron estar presentes durante su paso por Plaza San Martín estuvo Vicky Xipolitakis, quien protagonizó un momento especial al dedicarle una canción.

La mediática se sumó a los fieles que esperaban al Sumo Pontífice y, con entusiasmo, le cantó: "¡Papá León, te queremos un montón!". Así, Vicky manifestó su alegría por la visita del líder de la Iglesia católica y se hizo escuchar entre quienes participaron del recibimiento.

Leé también

La inesperada frase de Lizy Tagliani sobre Vicky Xipolitakis que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

la inesperada frase de lizy tagliani sobre vicky xipolitakis que descoloco a wanda nara en masterchef celebrity

León XIV llegó al país este domingo 8 de noviembre y su primera actividad oficial fue un homenaje al general José de San Martín, en la plaza que lleva su nombre. Luego, el Papa se trasladó a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei y, más tarde, participó de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Cómo será la agenda del papa León XIV en la Argentina

La visita apostólica del papa León XIV se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. Durante esos días, el Pontífice recorrerá distintos puntos del país, con actividades en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba. El cronograma incluye celebraciones religiosas, encuentros institucionales y reuniones con representantes de distintos sectores de la sociedad.

Lunes 9 de noviembre: actividades en Claypole y la Ciudad de Buenos Aires

La jornada comenzará a las 9.15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown. Allí, León XIV se encontrará con el personal de la institución y las personas que reciben asistencia.

A las 11.30, celebrará una misa abierta al público en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Por la tarde, a las 16.10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

La agenda continuará a las 17.30 con una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Finalmente, a las 18.45, participará de la celebración de Vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. La jornada concluirá con una cena con los obispos.

Martes 10 de noviembre: el Papa viajará a Córdoba

El martes, León XIV viajará a Córdoba. El vuelo partirá de Buenos Aires a las 7.30 y llegará a las 9. A las 10, celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

A las 15.15, el Pontífice mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Luego regresará a Buenos Aires. Por la noche, a las 20.15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Miércoles 11 de noviembre: misa en Luján y despedida

En la última jornada de su visita, el Papa comenzará el día con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, prevista para las 8.

A las 10, celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los momentos centrales de su paso por el país. Finalmente, a las 13.30, participará de la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A las 14, partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su viaje apostólico.

De esta manera, León XIV tendrá cuatro jornadas de actividades en la Argentina, con encuentros en distintos puntos del país y celebraciones que convocarán a miles de fieles. La visita también generó entusiasmo entre figuras del espectáculo, como Vicky Xipolitakis, que quiso acercarse a recibirlo y le dedicó un cántico especial.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Vicky Xipolitakis Papa León XIV

Lo más visto