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El cálido recibimiento de los fieles al papa León XIV en Aeroparque: flores, abrazos y lágrimas

Tras su llegada a la Argentina, el pontífice se acercó a un grupo de creyentes de la Basílica San José de Flores, que lo esperaban en la pista con regalos y muestras de cariño.

Una nena no pudo contener la emoción y rompió en llanto al ver de cerca al papa León XIV durante su llegada a la Argentina. (Foto: Reuters).

Una nena no pudo contener la emoción y rompió en llanto al ver de cerca al papa León XIV durante su llegada a la Argentina. (Foto: Reuters).

La llegada del https://www.a24.com/politica/el-papa-leon-xiv-y-el-presidente-javier-milei-brindan-un-mensaje-cadena-nacional-n1614560 a la Argentina tuvo un momento especial antes de que comenzara su agenda oficial. Luego de los saludos protocolares a las autoridades del Gobierno y de la Iglesia, el sumo pontífice se acercó a un grupo de fieles que lo esperaba en la pista de aterrizaje del Aeroparque Jorge Newbery y recibió distintas muestras de afecto, regalos y abrazos.

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El papa se reunió con Milei en Casa Rosada. (Foto: Reuters).
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La mayoría de las personas que participaron del recibimiento asiste a la Basílica San José de Flores, ubicada en el barrio porteño donde Jorge Bergoglio sintió durante su juventud el llamado a la vida religiosa y al sacerdocio.

Los creyentes estuvieron encabezados por el sacerdote Martín María Bourdieu, párroco de esa basílica, quien le entregó al Papa uno de los primeros regalos de bienvenida.

Le&oacute;n XIV se mostr&oacute; sonriente y cercano durante el encuentro con los fieles, que lo recibieron con muestras de afecto y emoci&oacute;n. (Foto: Reuters).

León XIV se mostró sonriente y cercano durante el encuentro con los fieles, que lo recibieron con muestras de afecto y emoción. (Foto: Reuters).

Antes, León XIV había sido recibido por el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach; el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo; el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; y el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro.

Flores, rosarios y un carpincho de peluche: los regalos que recibió el Papa

Acompañado por el presidente Javier Milei, León XIV se acercó a los fieles que aguardaban sobre la pista. Varios jóvenes le entregaron un flores blancas y amarillas al santo padre, mientras que otras personas le acercaron rosarios, cartas y hasta un carpincho de peluche.

J&oacute;venes le entregaron flores amarillas al pont&iacute;fice en la pista de Aeroparque, en medio de una c&aacute;lida bienvenida. (Foto: Retuers).

Jóvenes le entregaron flores amarillas al pontífice en la pista de Aeroparque, en medio de una cálida bienvenida. (Foto: Retuers).

Durante el recorrido, el pontífice se detuvo para escuchar a algunos de los presentes, saludarlos y bendecirlos. La emoción se hizo visible entre los creyentes: varios no pudieron contener las lágrimas al encontrarse frente al jefe de la Iglesia católica.

Las flores blancas tambi&eacute;n formaron parte de los regalos que recibi&oacute; Le&oacute;n XIV de los fieles que lo esperaban en Aeroparque. (Foto: Reuters).

Las flores blancas también formaron parte de los regalos que recibió León XIV de los fieles que lo esperaban en Aeroparque. (Foto: Reuters).

También hubo abrazos. Algunos de los fieles se acercaron para estrecharlo entre sus brazos y León XIV correspondió esos gestos, en una escena que se apartó de la rigidez habitual de los saludos protocolares.

El Papa se acerc&oacute; a los creyentes que aguardaban su llegada, recibi&oacute; sus obsequios y comparti&oacute; saludos con ellos. (Foto: Reuters).

El Papa se acercó a los creyentes que aguardaban su llegada, recibió sus obsequios y compartió saludos con ellos. (Foto: Reuters).

El paso de León XIV por la Casa Rosada y el homenaje a San Martín

Después de su recibimiento en Aeroparque, el Papa comenzó las actividades previstas para su primera jornada en el país. Una de ellas fue el homenaje al general José de San Martín en el monumento ubicado en Plaza San Martín, donde estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno.

Más tarde se trasladó a la Casa Rosada, donde mantuvo un encuentro privado con el presidente Javier Milei. En el Salón Blanco, el mandatario también le presentó a los integrantes del Gabinete nacional.

Entre los funcionarios y autoridades que participaron del saludo estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Salud, Mario Lugones; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También estuvieron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la senadora Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Luego, el pontífice visitó Plaza de Mayo, donde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó las llaves de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada continuó con un encuentro en el Palacio Libertad, junto a funcionarios, dirigentes y legisladores de distintas fuerzas políticas.

Cómo sigue la agenda del papa León XIV en la Argentina

El lunes será feriado en todo el país y concentrará una de las jornadas más extensas de la visita apostólica. Entre las actividades previstas, León XIV viajará a Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione.

Allí se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución, en una actividad dedicada al acompañamiento y la atención de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

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