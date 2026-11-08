El papa León XIV salió a saludar a los vecinos desde la Nunciatura porteña tras su primera jornada en la Argentina

Una jornada de reuniones y actividades oficiales

Antes de dirigirse a la nunciatura, el Papa mantuvo una reunión a solas con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Durante su paso por la sede del Gobierno, también saludó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a integrantes del Gabinete nacional y a representantes de la Iglesia católica.

La agenda había comenzado con un homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín. Allí, el pontífice fue recibido por el canciller Pablo Quirno, escuchó las estrofas del Himno Nacional Argentino y fue saludado por miles de fieles que se acercaron al lugar.

El Papa mantuvo una reunión a solas con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. (Foto: Reuters)

Además, León XIV recibió las llaves de la Ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una ceremonia realizada frente al monumento a Juan de Garay.

La primera jornada concluyó con una actividad en el Palacio Libertad, donde el Papa y Milei compartieron un mensaje transmitido por cadena nacional. Durante su intervención, el pontífice llamó a custodiar la democracia, pidió fortalecer el diálogo y sostuvo que "la economía tiene que estar al servicio de la persona".