En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Papa León XIV
saludo
Exclusivo A24

El papa León XIV salió a saludar a los vecinos desde la Nunciatura porteña tras su primera jornada en la Argentina

Luego de completar las actividades oficiales previstas para su llegada al país, el pontífice se acercó a saludar a las personas que se encontraban en las inmediaciones de la sede diplomática del Vaticano, ubicada en el barrio de Recoleta, donde permanecerá durante su visita.

El papa León XIV salió a saludar a los vecinos desde la nunciatura porteña tras su primera jornada en la Argentina. (Foto: captura de pantalla)

El papa León XIV salió a saludar a los vecinos desde la nunciatura porteña tras su primera jornada en la Argentina. (Foto: captura de pantalla)
El papa León XIV salió a saludar a los vecinos desde la nunciatura porteña tras su primera jornada en la Argentina. (Foto: Reuters)

El papa León XIV salió a saludar a los vecinos desde la nunciatura porteña tras su primera jornada en la Argentina. (Foto: Reuters)

El papa León XIV salió a saludar a los vecinos que se acercaron a la nunciatura apostólica de Buenos Aires, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, luego de finalizar las actividades oficiales de su primera jornada en la Argentina. El pontífice se dirigió a la sede diplomática del Vaticano, donde permanecerá durante su visita apostólica de tres días.

Leé también El emotivo mensaje que recibió el papa León XIV desde la torre de control de Aeroparque al llegar a la Argentina
El emotivo mensaje que recibió el papa León XIV desde la torre de control de Aeroparque al llegar a la Argentina. (Foto: Reuters)

El gesto se produjo al cierre de un domingo marcado por reuniones institucionales, homenajes y encuentros con autoridades nacionales y porteñas. Desde su llegada al país, el santo padre cumplió con una agenda que incluyó actividades protocolares y un mensaje dirigido a la sociedad argentina.

El pontífice salió a saludar a las personas que se encontraban en las inmediaciones de la sede diplomática del Vaticano, ubicada en el barrio de Recoleta. (Foto: Reuters)

El pontífice salió a saludar a las personas que se encontraban en las inmediaciones de la sede diplomática del Vaticano, ubicada en el barrio de Recoleta. (Foto: Reuters)

La nunciatura donde se alojará León XIV

La sede diplomática ubicada en Recoleta será el lugar de descanso del pontífice durante su estadía en el país. Se trata del mismo edificio en el que se alojó Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1987.

Luego de completar sus compromisos oficiales, León XIV se acercó a las inmediaciones de la nunciatura para saludar a los vecinos y fieles que aguardaban su llegada. El encuentro marcó el cierre de su primera jornada en Buenos Aires.

Una jornada de reuniones y actividades oficiales

Antes de dirigirse a la nunciatura, el Papa mantuvo una reunión a solas con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Durante su paso por la sede del Gobierno, también saludó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a integrantes del Gabinete nacional y a representantes de la Iglesia católica.

La agenda había comenzado con un homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín. Allí, el pontífice fue recibido por el canciller Pablo Quirno, escuchó las estrofas del Himno Nacional Argentino y fue saludado por miles de fieles que se acercaron al lugar.

El Papa mantuvo una reunión a solas con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. (Foto: Reuters)

El Papa mantuvo una reunión a solas con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. (Foto: Reuters)

Además, León XIV recibió las llaves de la Ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una ceremonia realizada frente al monumento a Juan de Garay.

La primera jornada concluyó con una actividad en el Palacio Libertad, donde el Papa y Milei compartieron un mensaje transmitido por cadena nacional. Durante su intervención, el pontífice llamó a custodiar la democracia, pidió fortalecer el diálogo y sostuvo que "la economía tiene que estar al servicio de la persona".

En pocas palabras

  • El papa León XIV saludó a los vecinos desde la nunciatura apostólica en Recoleta.
  • El pontífice cumplió con actividades oficiales, incluyendo una reunión con el Presidente Javier Milei.
  • La jornada incluyó un homenaje a San Martín y la entrega de las llaves de la Ciudad.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Papa León XIV saludo Argentina Noticias A24
Notas relacionadas
El papa León XIV por cadena nacional: la democracia, el diálogo y una economía "al servicio de la persona"
El viaje de cinco monjas para ver al papa León XIV terminó con un vuelco en plena ruta
León XIV en Argentina: el papa se reunió con Javier Milei en Casa Rosada

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar