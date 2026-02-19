En vivo Radio La Red
Trump elogió a Milei en la cumbre del Consejo de Paz y le recordó su apoyo en las elecciones

Trump interrumpió su discurso de lanzamiento del Board of Peace para resaltar la figura del mandatario argentino, quien a su vez prometió colaborar con los Cascos Blancos como fuerza de estabilización.

Trump y Milei

Trump y Milei, durante la presentación del Board of Peace (Foto: Presidencia).

El presidente Javier Milei recibió este jueves en Washington un renovado apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre de lanzamiento del nuevo Consejo para la Paz (Board of Peace), que Argentina integra junto a otros 27 países.

Durante la presentación del nuevo espacio internacional liderado personalmente por Trump, el presidente de Estados Unidos detuvo su discurso para elogiar al mandatario argentino.

"¿Dónde está el presidente Milei? Yo lo respaldé. Se supone que no respalde a la gente extranjera, pero yo respaldo a alguien cuando me cae bien. He tenido un muy buen historial en respaldar candidatos dentro de los Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluido Viktor Orbán, que está aquí, y otros. Y respaldé a este caballero, Milei", dijo Trump al señalar al argentino y al presidente húngaro, que estaban sentados juntos en el mismo estrado.

Enseguida, Trump continuó refiriéndose a Milei: "Estaba un poco atrasado en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante". Luego, lo comparó con otros líderes extranjeros a los que también apoyó en las campañas electorales recientes.

"Acabo de respaldar a la primera ministra de Japón. Ella estaba en una carrera apretada, pero probablemente iba a ganar y ganó con mayor número en la historia de Japón, así que le caigo muy bien", continuó Trump. Siguiendo con los elogios a Milei, cerró: "Pero fue un honor y lo estás haciendo muy bien".

Ese pasaje del discurso de Trump fue rápidamente editado y reposteado por militantes libertarios que siguen a Milei en redes sociales.

Milei y su promesa ante Trump en Washington

En un discurso de apenas dos minutos, Milei disertó ante Trump y otros 26 representantes de países y estados nacionales que a partir de este jueves integran el Board of Peace. Allí, dijo que "en esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir" y puso a disposición "la colaboración de nuestros Cascos Blancos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2024527117451469195&partner=&hide_thread=false

"La nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior, defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y sus instituciones derivadas, igualdad ante la ley, libertad de expresión y de comercio", comenzó Milei su discurso en Washington.

Y agregó que "eso no es negociable, es un prerrequisito para la paz y no todos los actores internacionales juegan con las mismas reglas".

"Hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respetan. Frente a ellos, la buena voluntad no alcanza. Citamos a instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer la paz duradera. No se construye sobre consensos que ceden lo fundamental, se construye sobre la determinación de defenderlo", dijo Milei.

El Presidente señaló que "la Argentina participa de este consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo".

