Trump elogió a Milei en la cumbre del Consejo de Paz y le recordó su apoyo en las elecciones

"Acabo de respaldar a la primera ministra de Japón. Ella estaba en una carrera apretada, pero probablemente iba a ganar y ganó con mayor número en la historia de Japón, así que le caigo muy bien", continuó Trump. Siguiendo con los elogios a Milei, cerró: "Pero fue un honor y lo estás haciendo muy bien".

Ese pasaje del discurso de Trump fue rápidamente editado y reposteado por militantes libertarios que siguen a Milei en redes sociales.

Milei y su promesa ante Trump en Washington

En un discurso de apenas dos minutos, Milei disertó ante Trump y otros 26 representantes de países y estados nacionales que a partir de este jueves integran el Board of Peace. Allí, dijo que "en esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir" y puso a disposición "la colaboración de nuestros Cascos Blancos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2024527117451469195&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei durante su intervención en la Sesión Inaugural del Board of Peace, en Washington D.C. pic.twitter.com/fz7NbGKXJW — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 19, 2026

"La nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior, defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y sus instituciones derivadas, igualdad ante la ley, libertad de expresión y de comercio", comenzó Milei su discurso en Washington.

Y agregó que "eso no es negociable, es un prerrequisito para la paz y no todos los actores internacionales juegan con las mismas reglas".

"Hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respetan. Frente a ellos, la buena voluntad no alcanza. Citamos a instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer la paz duradera. No se construye sobre consensos que ceden lo fundamental, se construye sobre la determinación de defenderlo", dijo Milei.

El Presidente señaló que "la Argentina participa de este consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo".