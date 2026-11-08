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León XIV está en Argentina: el papa se reúne con Javier Milei en Casa Rosada

El sumo pontífice llegó al país a las 16.33 para iniciar una visita apostólica de tres días. Tras el recibimiento de miles de personas en Retiro, continuará con una ceremonia en Casa Rosada y un encuentro con autoridades en el Palacio Libertad.

El papa fue recibido nuevamente por Javier Milei en la Casa Rosada. (Foto: captura).
El papa fue recibido nuevamente por Javier Milei en la Casa Rosada. (Foto: captura).
El papa en el monumento al general San Martín. (Foto: Reuters).

El papa en el monumento al general San Martín. (Foto: Reuters).
El papa en el monumento al general San Martín. (Foto: captura).

El papa en el monumento al general San Martín. (Foto: captura).

El papa León XIV inició este domingo su primera visita apostólica a la Argentina con un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La reunión entre ambos tiene una duración prevista de 20 minutos y estuvo acompañada por un saludo protocolar a integrantes del Gabinete nacional y representantes de la Iglesia católica.

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El sumo pontífice arribó a Buenos Aires a las 16.33, procedente de Montevideo, donde había concluido su paso por Uruguay con una misa frente a la Basílica de Florida. A su llegada, comenzó una visita de tres días que marca el regreso de un Papa al país después de 39 años.

Miles de personas se acercaron a las zonas aleda&ntilde;as a Aeroparque para recibir al papa. (Foto: Reuter).

Miles de personas se acercaron a las zonas aledañas a Aeroparque para recibir al papa. (Foto: Reuter).

Entre los representantes de la Iglesia que participaron del recibimiento estuvo Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. También estuvieron presentes funcionarios del Gobierno y autoridades nacionales.

El homenaje a San Martín y el encuentro de León XIV con Javier Milei en Casa Rosada

La actividad en Plaza San Martín estaba prevista para las 16.50, como parte del protocolo oficial organizado para recibir al jefe de la Iglesia católica. Sin embargo, el papa León XIV arribó al lugar recién a las 17.13, donde fue recibido por el canciller Pablo Quirno.

El pontífice se dirigió a las escalinatas del monumento al general José de San Martín, donde escuchó las estrofas del Himno Nacional Argentino. Mientras tanto, los fieles comenzaron a corear "¡papa León, papa León!", y el Santo Padre respondió al cariño de la multitud con un saludo.

Luego del homenaje y del multitudinario recibimiento, León XIV se trasladó a la Casa Rosada, donde participó de la ceremonia oficial de bienvenida y saludó al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a los integrantes del Gabinete nacional y a representantes de la Iglesia católica, entre ellos el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Posteriormente, el pontífice mantuvo un encuentro con Milei en la sede del Gobierno nacional. La reunión, que tuvo una duración prevista de 20 minutos, fue uno de los momentos centrales de la primera jornada de la visita apostólica.

La agenda del Papa en el Palacio Libertad y la cadena nacional

La actividad continuaba a las 18.30 en el Palacio Libertad, donde León XIV tenía previsto mantener un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. La reunión también contaría con la participación de integrantes del Gabinete nacional.

Al finalizar, Milei y el pontífice brindarían unas palabras que serían transmitidas por cadena nacional a partir de las 19.

El mensaje de León XIV antes de partir de Uruguay

Antes de dejar Uruguay para continuar su gira por la Argentina, el papa León XIV publicó un mensaje de agradecimiento a través de su cuenta oficial de X, en el que destacó la calidez de los uruguayos y el acompañamiento recibido durante su estadía.

"Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días", expresó.

Además, les dejó un mensaje a los fieles uruguayos: "Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones".

En pocas palabras

  • Visita Papal: Miles de fieles recibieron al Papa León XIV en su primera visita apostólica a la Argentina.
  • Agenda Oficial: El pontífice se reunió con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y el Palacio Libertad.
  • Mensaje de Despedida: León XIV agradeció la calidez de Uruguay y pidió oraciones a los fieles antes de partir.
Resumen generado por Thinkindot AI
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