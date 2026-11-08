León XIV está en Argentina: el papa se reúne con Javier Milei en Casa Rosada

El pontífice se dirigió a las escalinatas del monumento al general José de San Martín, donde escuchó las estrofas del Himno Nacional Argentino. Mientras tanto, los fieles comenzaron a corear "¡papa León, papa León!", y el Santo Padre respondió al cariño de la multitud con un saludo.

Luego del homenaje y del multitudinario recibimiento, León XIV se trasladó a la Casa Rosada, donde participó de la ceremonia oficial de bienvenida y saludó al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a los integrantes del Gabinete nacional y a representantes de la Iglesia católica, entre ellos el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Posteriormente, el pontífice mantuvo un encuentro con Milei en la sede del Gobierno nacional. La reunión, que tuvo una duración prevista de 20 minutos, fue uno de los momentos centrales de la primera jornada de la visita apostólica.

La agenda del Papa en el Palacio Libertad y la cadena nacional

La actividad continuaba a las 18.30 en el Palacio Libertad, donde León XIV tenía previsto mantener un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. La reunión también contaría con la participación de integrantes del Gabinete nacional.

Al finalizar, Milei y el pontífice brindarían unas palabras que serían transmitidas por cadena nacional a partir de las 19.

El mensaje de León XIV antes de partir de Uruguay

Antes de dejar Uruguay para continuar su gira por la Argentina, el papa León XIV publicó un mensaje de agradecimiento a través de su cuenta oficial de X, en el que destacó la calidez de los uruguayos y el acompañamiento recibido durante su estadía.

"Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días", expresó.

Además, les dejó un mensaje a los fieles uruguayos: "Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones".