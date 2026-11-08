La picante opinión de Ivana Icardi ante el nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro: "¿Cuántas veces...?"

Y agregó después con ironía contra la ex de su hermano: “¿Cuántas veces tiene que mentir una persona para que se convenzan de que es mitómana? Es para un amigo"”.

“Jajajaja ¿por qué les arde que opine? Si ustedes hacen lo mismo, hipócritas”, lanzó después ante algunos cuestionamientos que recibió de la gente por su picante mensaje.

Y cerró firme: "Dejen de sufrir por si tengo relación con mi hermano o no. Inviertanel tiempo en darle una vuelta a por qué siguen creyendo a una psico".

Qué dice el acta policial con la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi

Se conocieron detalles del operativo realizado en Nordelta y las impactantes revelaciones que quedaron registradas en la causa que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi en nuevo escándalo.

Fue Yanina Latorre quien dio a conocer el conflicto mientras conducía SQP (América Tv). La conductora comenzó a compartir información a través de sus historias de Instagram después del aire donde publicó documentación oficial sobre lo ocurrido.

Según consta en el acta confeccionada, los uniformados llegaron al domicilio luego de recibir una comunicación del operador de turno. Al presentarse en el lugar, encontraron a Wanda, en el sector exterior de la propiedad. La conductora estaba acompañada por Martín Migueles.

Ante los efectivos, Wanda explicó que había recibido mensajes de su hija mediante iCloud. De acuerdo con su relato, la nena le habría advertido de una conducta de su padre y que llevaba varias horas encerrada en su habitación, sin haber almorzado.

Cuando los policías intentaron ingresar para hablar con las personas que se encontraban dentro de la vivienda, un hombre se acercó a la puerta y se opuso a la intervención.

Se trataba de Mauro Icardi, quien, de acuerdo con el documento, les respondió de manera contundente: "No voy a hablar con ustedes... Nadie los autorizó a entrar".

La niña finalmente salió de la casa y los agentes describieron que se encontraba llorando desconsoladamente y que le manifestó a la madre: "Llevame con vos por favor".