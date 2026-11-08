La Casa Rosada ultima detalles para recibir al papa León XIV: así son los últimos preparativos

"Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico", expresó.

Karina Milei también manifestó su expectativa por la llegada del Papa y sostuvo que espera que la visita sea una oportunidad para que los argentinos puedan encontrarse unidos.

Aerolíneas Argentinas puso en marcha el operativo para trasladar a León XIV a la Argentina

Un avión Boeing 737 MAX 8 despegó desde Aeroparque rumbo a Montevideo para trasladar al Papa y a su comitiva. El operativo contempla cinco vuelos entre Uruguay, Buenos Aires, Córdoba y Lima, entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

El vuelo AR1091 partirá de Montevideo a las 15:30 y llegará a Aeroparque a las 16:25 con el Pontífice a bordo. En paralelo, otro avión carguero trasladará el equipaje de la comitiva.

El cronograma también incluye dos vuelos entre Buenos Aires y Córdoba el martes 10, y un último traslado desde Ezeiza hacia Lima el miércoles 11. Para estas operaciones se utilizarán aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.

Tras su recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, el pontífice tiene previsto visitar la Plaza San Martín y trasladarse luego a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

La agenda también incluye una actividad institucional en el Palacio Libertad y distintas celebraciones y encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes, León XIV encabezará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El miércoles, antes de finalizar su visita al país, celebrará una misa en la Basílica de Luján y partirá desde Ezeiza rumbo a Perú.