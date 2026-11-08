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La Casa Rosada ultima detalles para recibir al papa León XIV: así son los últimos preparativos

La secretaria general de la Presidencia publicó un video con los trabajos de ornamentación del edificio, que recibirá este domingo al pontífice. Las imágenes muestran banderas argentinas y vaticanas, arreglos florales y detalles de la puesta a punto.

Así prepararon la Casa Rosada para recibir al papa León XIV: el video que compartió Karina Milei (Foto: archivo)

Así prepararon la Casa Rosada para recibir al papa León XIV: el video que compartió Karina Milei (Foto: archivo)

La Casa Rosada se prepara para recibir al papa León XIV. En la previa de su llegada a la Argentina, Karina Milei compartió en sus redes sociales un video que muestra cómo acondicionaron distintos espacios de la sede del Gobierno nacional para el encuentro con el pontífice.

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"¡Todo listo para recibir al papa León XIV!", escribió la secretaria general de la Presidencia en su cuenta de X, junto a un registro audiovisual con imágenes de los trabajos realizados en el edificio.

En el video se observa la colocación de banderas argentinas y del Vaticano en el exterior de la Casa Rosada, además de arreglos florales, imágenes religiosas y otros detalles de ornamentación. También aparecen trabajadores que participan de los últimos preparativos.

La funcionaria destacó además la coordinación entre el Gobierno nacional, la Iglesia y las distintas jurisdicciones involucradas en la organización de la visita.

"Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico", expresó.

Karina Milei también manifestó su expectativa por la llegada del Papa y sostuvo que espera que la visita sea una oportunidad para que los argentinos puedan encontrarse unidos.

Aerolíneas Argentinas puso en marcha el operativo para trasladar a León XIV a la Argentina

Un avión Boeing 737 MAX 8 despegó desde Aeroparque rumbo a Montevideo para trasladar al Papa y a su comitiva. El operativo contempla cinco vuelos entre Uruguay, Buenos Aires, Córdoba y Lima, entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

El vuelo AR1091 partirá de Montevideo a las 15:30 y llegará a Aeroparque a las 16:25 con el Pontífice a bordo. En paralelo, otro avión carguero trasladará el equipaje de la comitiva.

El cronograma también incluye dos vuelos entre Buenos Aires y Córdoba el martes 10, y un último traslado desde Ezeiza hacia Lima el miércoles 11. Para estas operaciones se utilizarán aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.

Tras su recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, el pontífice tiene previsto visitar la Plaza San Martín y trasladarse luego a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

La agenda también incluye una actividad institucional en el Palacio Libertad y distintas celebraciones y encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes, León XIV encabezará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El miércoles, antes de finalizar su visita al país, celebrará una misa en la Basílica de Luján y partirá desde Ezeiza rumbo a Perú.

En pocas palabras

  • Casa Rosada: Preparativos finales para recibir al papa León XIV con ornamentación especial.
  • Visita Papal: El pontífice llegará este domingo y cumplirá agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
  • Karina Milei: Compartió un video mostrando la ambientación y destacó la coordinación para el evento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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