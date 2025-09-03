En vivo Radio La Red
Política
Moreno
Protesta
CIERRE DE CAMPAÑA LLA

El pedido de la intendenta de Moreno hacia quienes quieren protestar contra el Presidente: "Hoy no es un día para manifestarse"

Mariel Fernández pidió a los vecinos que eviten acercarse al cierre de campaña de La Libertad Avanza en su distrito y advirtió que cualquier "tipo de hecho violento podría ser usado por el Gobierno “para tapar las denuncias" en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El pedido de la intendenta de Moreno hacia quienes quieren protestar contra el Presidente: Hoy no es un día para manifestarse

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, les pidió a los manifestantes que "no se acerquen" al acto que encabezará esta tarde el presidente Javier Milei en ese municipio como parte del cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA) y enfatizó que "hoy no es el día para manifestarse".

La jefa local grabó un video que compartió en sus redes sociales, en el advirtió por el al acto programado por LLA para llevarse a cabo en el club Villa Ángela de su partido. Sobre la actividad, remarcó que su "preocupación" no radica en la seguridad del presidente que, dijo, "va a ser cuidado por Casa Militar" sino que le "preocupa la seguridad de los vecinos".

"Les pido por favor a todas las familias también, que el día de hoy no es un día para manifestarse, ni aunque ustedes les parezca de manera inocente que van a estar con carteles en las inmediaciones del lugar donde se hace el acto", solicitó y reiteró, en alusión al escándalo con los supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde estaría involucrada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: "Les pido encarecidamente que hoy no lo hagan, no estén en los alrededores porque ustedes saben muy bien la cantidad de denuncias sobre corrupción que está teniendo el Gobierno nacional, donde está implicada la hermana del presidente Karina Milei".

"Yo sé que hay mucho enojo por las personas con discapacidad que de manera arbitraria les han dado de baja su pensión por los jubilados y jubiladas que tienen graves problemas económicos porque su jubilación no les alcanza y están caros los remedios y y se la pasan la mañana haciendo colas en PAMI y no tienen respuesta", describió las causas que habilitarían a los ciudadanos a manifestarse.

Al respecto, expuso que "cualquier tipo de hecho violento contra el Presidente va a ser noticia" y señaló eso le serviría al Gobierno "para tapar las graves denuncias y escuchas telefónicas". "Yo no les tengo confianza. Si son capaces de reprimir jubilados, si son capaces de reprimir a personas con discapacidad, son capaces de inventar cualquier cosa", apuntó al Gobierno libertario.

"Por supuesto que habrá personas que quieren ir al acto y son adeptas a La Libertad Avanza e irán. Sabemos que están ofreciendo dinero para asistir al acto. Esa será decisión de las personas", enfatizó aunque afirmó: "Me parece gravísimo que se compren voluntades políticas con dinero".

Además, agregó un pedido para los medios de comunicación que "dejen de estigmatizar al pueblo de Moreno" y afirmó que en las "inmediaciones del club", donde tendrá desarrollo la actividad, pertenece a un "barrio de trabajadores".

"Háganme caso: hoy no es el día para manifestarse y no se acerquen al acto de Javier Milei. Muchísimas gracias y un cariño muy grande para todos y todas", completó el mensaje.

