El pedido de la intendenta de Moreno hacia quienes quieren protestar contra el Presidente: "Hoy no es un día para manifestarse"

Al respecto, expuso que "cualquier tipo de hecho violento contra el Presidente va a ser noticia" y señaló eso le serviría al Gobierno "para tapar las graves denuncias y escuchas telefónicas". "Yo no les tengo confianza. Si son capaces de reprimir jubilados, si son capaces de reprimir a personas con discapacidad, son capaces de inventar cualquier cosa", apuntó al Gobierno libertario.

"Por supuesto que habrá personas que quieren ir al acto y son adeptas a La Libertad Avanza e irán. Sabemos que están ofreciendo dinero para asistir al acto. Esa será decisión de las personas", enfatizó aunque afirmó: "Me parece gravísimo que se compren voluntades políticas con dinero".

Además, agregó un pedido para los medios de comunicación que "dejen de estigmatizar al pueblo de Moreno" y afirmó que en las "inmediaciones del club", donde tendrá desarrollo la actividad, pertenece a un "barrio de trabajadores".

"Háganme caso: hoy no es el día para manifestarse y no se acerquen al acto de Javier Milei. Muchísimas gracias y un cariño muy grande para todos y todas", completó el mensaje.