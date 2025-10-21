El peronismo tendrá búnker en unidad el próximo domingo para recibir los resultados de las elecciones nacionales

"Fue un buen encuentro, duró una hora y media, hablaron de la situación nacional, internacional y de seguir sumando fuerzas para las elecciones de octubre", revelaron en aquella oportunidad fuentes cercanas al gobernador a A24.com.

La reunión había sido calificada como "buena" y "constructiva" y con "la mirada puesta en ganar las elecciones de este mes".

El cierre de campaña

Kicillof encabezará actividades entre este martes y jueves en el interior y el conurbano bonaerense. Esta tarde estuvo en Pergamino y Ramallo. La agenda continúa el miércoles con visitas a Carlos Tejedor y General Pinto. El cierre de la semana se espera que sea en el partido de Almirante Brown, La Plata y San Martín.

"Al igual que ocurrió en septiembre, no habrá un cierre de campaña formal con un acto, sino que hará las veces de cierre de campaña las distintas actividades del próximo jueves, a saber: recorrida por Alte Brown a la mañana, una actividad de seguridad al mediodía y otra en San Martín a la tarde", precisaron fuentes bonaerenses al ser consultadas por este medio sobre el cierre de la campaña del gobernador.