Política
Peronismo
Elecciones
ELECCIONES NACIONALES

El peronismo tendrá búnker en unidad el próximo domingo para recibir los resultados de las elecciones nacionales

Las tres principales fuerzas de Fuerza Patria seguirán juntas los resultados de las elecciones nacionales desde La Plata. El gesto de unidad en medio de las tensiones internas del peronismo.

Marina Jiménez Conde
por Marina Jiménez Conde |
El peronismo tendrá búnker en unidad el próximo domingo para recibir los resultados de las elecciones nacionales

El peronismo tendrá un búnker en conjunto desde la Plata para recibir los resultados de los comicios nacionales de este domingo 26 de octubre. De esa manera, el Movimiento Derecho a Futuro (MDF), La Cámpora y el Frente Renovador se mostrarán en unidad.

Así lo confirmaron a A24.com fuentes cercanas al gobernador Axel Kicillof. Las tres principales fuerzas que integran el frente Fuerza Patria estarán juntas este domingo pese a la interna que mantiene alejados al jefe provincial de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 17.57.05

La muestra de unidad ya había tenido un episodio anterior durante las caravanas que se convocaron en la casa de la expresidenta para celebrar el Día de la Lealtad. Kicillof dijo presente en la actividad que tenía como destino la casa donde Fernández de Kirchner cumple su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. En las inmediaciones de San José 1111, Kicillof se fotografió con dirigentes de MDF en esa oportunidad.

También a inicios de octubre, el gobernador bonaerense visitó a la titular del PJ en su domicilio, aunque esa vez no trascendieron fotos de la reunión que fue convocada justamente para evaluar las estrategias a llevar adelante para las elecciones.

"Fue un buen encuentro, duró una hora y media, hablaron de la situación nacional, internacional y de seguir sumando fuerzas para las elecciones de octubre", revelaron en aquella oportunidad fuentes cercanas al gobernador a A24.com.

La reunión había sido calificada como "buena" y "constructiva" y con "la mirada puesta en ganar las elecciones de este mes".

El cierre de campaña

Kicillof encabezará actividades entre este martes y jueves en el interior y el conurbano bonaerense. Esta tarde estuvo en Pergamino y Ramallo. La agenda continúa el miércoles con visitas a Carlos Tejedor y General Pinto. El cierre de la semana se espera que sea en el partido de Almirante Brown, La Plata y San Martín.

"Al igual que ocurrió en septiembre, no habrá un cierre de campaña formal con un acto, sino que hará las veces de cierre de campaña las distintas actividades del próximo jueves, a saber: recorrida por Alte Brown a la mañana, una actividad de seguridad al mediodía y otra en San Martín a la tarde", precisaron fuentes bonaerenses al ser consultadas por este medio sobre el cierre de la campaña del gobernador.

Marina Jiménez Conde
Por Marina Jiménez Conde
Se habló de
Peronismo Elecciones Unidad Frente Renovador La Plata
