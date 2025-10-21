Diego Santilli con Eduardo Feinmann: "Todos los países que despegaron pasaron por dos años muy complicados"

Embed

Con respecto a Jorge Taiana, su competidor, Santilli dijo: “Aturde el silencio” y sobre la situación con el narcotráfico y la política indicó: “todos tienen que dar explicaciones, no hay vínculos narcos buenos, son todos malos, me tocó poner presas a tres bandas narcos en la Ciudad de Buenos Aires, te amenazan y siempre son vínculos malos”.

Santilli repasó el legado del Gobierno anterior

“Es un Gobierno que a los jubilados le reconoció la inflación, crueles son los que dejaron abajo las jubilaciones y dejaron el 54% de pobreza, esos son los crueles”, sostuvo Santilli y aclaró: “Es difícil, pero tenemos que mejorar y no hay propuestas en la campaña, las únicas son las del presidente Milei, como la modernización laboral, un nuevo código penal y bajar los impuestos, ese es el camino”.

“No volvamos atrás, tenemos que llegar a la otra orilla. El domingo hay que votar para que la ayuda le llegue directo al necesitado, para que los chorros están presos, que no haya más piquetes y para que los chicos se queden en Argentina”, cerró.