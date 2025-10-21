En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
La Libertad Avanza
En campaña

Diego Santilli con Eduardo Feinmann: "Todos los países que despegaron pasaron por dos años muy complicados"

El principal candidato de La Libertad Avanza apuntó a levantar los índices de asistencia en los comicios del domingo. “Aturde el silencio” sostuvo sobre su competidor Jorge Taiana.

Diego Santilli, en la recta final de las elecciones legislativas. 

Diego Santilli habló en la recta final para las elecciones legislativas y el principal candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires dijo que “la gente ha hecho un gran esfuerzo, pero tiene miedo que vuelva lo anterior”. Además, destacó: “El domingo hay que ir a votar cueste lo que cueste, es central”.

Leé también ¿Santilli o Espert?: El fiscal electoral sugirió que se reimpriman los afiches de los cuartos oscuros con las nuevas listas de LLA
¿santilli o espert?: el fiscal electoral sugirio que se reimpriman los afiches de los cuartos oscuros con las nuevas listas de lla

En A24, el principal candidato a diputado por el oficialismo le dijo a Eduardo Feinmann: “Soy consciente de lo difícil que ha sido en lo económico, pero hoy siente que la gente ve que esto puede valer la pena, no quiere volver a los gerentes de la pobreza, ni volver a la inseguridad, ese tema es central”.

A su vez, el candidato a diputado agregó: “De ellos fueron a votar todos en las elecciones pasadas y hay que ir a votar para cambiar esto, a la gente que le ganó la apatía tiene que ir a las urnas. Todos los países que despegaron pasaron por dos años muy complicados”.

Argentina estaba alineada con el kirchnerismo a Venezuela, Irán y Cuba, pero nosotros con EEUU, que es el líder de la democracia occidental y estamos orientados en ese sentido”, respondió en cuanto a los acercamientos de Milei a Donald Trump.

Embed

Con respecto a Jorge Taiana, su competidor, Santilli dijo: “Aturde el silencio” y sobre la situación con el narcotráfico y la política indicó: “todos tienen que dar explicaciones, no hay vínculos narcos buenos, son todos malos, me tocó poner presas a tres bandas narcos en la Ciudad de Buenos Aires, te amenazan y siempre son vínculos malos”.

Santilli repasó el legado del Gobierno anterior

Es un Gobierno que a los jubilados le reconoció la inflación, crueles son los que dejaron abajo las jubilaciones y dejaron el 54% de pobreza, esos son los crueles”, sostuvo Santilli y aclaró: “Es difícil, pero tenemos que mejorar y no hay propuestas en la campaña, las únicas son las del presidente Milei, como la modernización laboral, un nuevo código penal y bajar los impuestos, ese es el camino”.

No volvamos atrás, tenemos que llegar a la otra orilla. El domingo hay que votar para que la ayuda le llegue directo al necesitado, para que los chorros están presos, que no haya más piquetes y para que los chicos se queden en Argentina”, cerró.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Diego Santilli La Libertad Avanza Noticias A24
Notas relacionadas
La Cámara Nacional Electoral aceptó la reimpresión de los afiches y la cara de Santilli estará en el cuarto oscuro
Diego Santilli se despegó de los dichos de Karen Reichardt: "No estoy de acuerdo"
Diego Santilli, de cara a las elecciones 2025: "Veo a La Libertad Avanza ganando a nivel nacional"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar