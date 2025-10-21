En vivo Radio La Red
Javier Milei arribó a Córdoba para encabezar una caminata en plena capital

El presidente arribó pasadas las 17.30 y se alojó en el Hotel Sheraton antes de encabezar una actividad pública en Nueva Córdoba, donde los esperaron cientos de militantes y simpatizantes de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei arribó esta tarde a Córdoba para participar de una actividad pública en el Paseo del Buen Pastor, en el corazón de la capital provincial, donde lo espera un grupo de militantes y vecinos. La visita, que combina una agenda política con un gesto simbólico hacia uno de los distritos más afines al oficialismo, provocó cortes de tránsito y un fuerte operativo de seguridad.

De acuerdo con la información oficial, el mandatario aterrizó pasadas las 17.30 y se trasladó hacia el Hotel Sheraton en Córdoba antes de realizar una caminata en la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, en el barrio de Nueva Córdoba.

Con la camioneta presidencial, el mandatario llegó a esa intersección donde fue recibido por un intenso grupo de militantes. Milei se bajó del vehículo y realizó una pequeña recorrida debido a la intensidad de los saludos que recibió y la gran cantidad de personas que no le permitían avanzar. Nuevamente volvió a subir al techo del transporte para dirigir saludos a los militantes, que le retribuyeron con cariño y le sacaron fotos.

Las fuerzas de seguridad tuvieron que reforzar el cordón que rodeaba al Presidente pero la situación se desarrolló sin incidentes, con personas que se acercaron al libertario para manifestar su apoyo en la recta final de la campaña electoral.

Con un megáfono en mano, el presidente Javier Milei se dirigió a sus seguidores en Córdoba. Durante su breve discurso, repasó los ejes que considera logros de su gestión, hizo referencia a la mejora en los índices de seguridad y reafirmó su confianza en el rumbo económico y político del gobierno.

Antes de despedirse, volvió a lanzar el mensaje que impulsa de cara a las próximas elecciones legislativas: “No aflojen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, expresó entre aplausos y cánticos de apoyo. Después permaneció algunos minutos más saludando y sacándose fotos con los militantes que se acercaron al Buen Pastor.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por el primer candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca.

Desde el entorno presidencial aclararon que no se trata de un acto partidario, sino de una “actividad de cercanía con la gente”, en línea con el formato que el presidente viene repitiendo en sus últimas apariciones.

La Municipalidad de Córdoba dispuso restricciones de tránsito desde las 15 en el área céntrica, con cortes en avenida Hipólito Yrigoyen, bulevar San Juan y en varias intersecciones, entre ellas Chacabuco y San Lorenzo, Buenos Aires y Obispo Oro, Montevideo y Vélez Sársfield, e Independencia y bulevar San Juan. También se modificaron los recorridos del transporte urbano, cuyos desvíos pueden consultarse en la aplicación Tu Bondi.

El presidente permanecerá solo unas horas en la provincia y regresará esta noche a Buenos Aires. No se descarta que vuelva a optar por un contacto directo con los cordobeses, sin escenario ni protocolo, como en sus recientes recorridas por otras ciudades.

