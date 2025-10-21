Javier Milei arribó a Córdoba para encabezar una caminata en plena capital

Con un megáfono en mano, el presidente Javier Milei se dirigió a sus seguidores en Córdoba. Durante su breve discurso, repasó los ejes que considera logros de su gestión, hizo referencia a la mejora en los índices de seguridad y reafirmó su confianza en el rumbo económico y político del gobierno.

Antes de despedirse, volvió a lanzar el mensaje que impulsa de cara a las próximas elecciones legislativas: “No aflojen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, expresó entre aplausos y cánticos de apoyo. Después permaneció algunos minutos más saludando y sacándose fotos con los militantes que se acercaron al Buen Pastor.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por el primer candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca.

Desde el entorno presidencial aclararon que no se trata de un acto partidario, sino de una “actividad de cercanía con la gente”, en línea con el formato que el presidente viene repitiendo en sus últimas apariciones.

La Municipalidad de Córdoba dispuso restricciones de tránsito desde las 15 en el área céntrica, con cortes en avenida Hipólito Yrigoyen, bulevar San Juan y en varias intersecciones, entre ellas Chacabuco y San Lorenzo, Buenos Aires y Obispo Oro, Montevideo y Vélez Sársfield, e Independencia y bulevar San Juan. También se modificaron los recorridos del transporte urbano, cuyos desvíos pueden consultarse en la aplicación Tu Bondi.

El presidente permanecerá solo unas horas en la provincia y regresará esta noche a Buenos Aires. No se descarta que vuelva a optar por un contacto directo con los cordobeses, sin escenario ni protocolo, como en sus recientes recorridas por otras ciudades.