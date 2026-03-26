El piloto del vuelo de Adorni a Punta del Este aportó chats y audios que complican al jefe de Gabinete

"La ida y la vuelta fueron acordadas de antemano", acotó el periodista Nicolás Wiñazki con el chat sumado al expediente.

La empleada luego agrega que ese precio "incluye tasas, impuestos y catering a bordo" y que "en el caso de vender asientos, en las patas contrarias, a lo que tomen los pasajeros, se descuenta USD dólares por cada asiento".

A esa información, Grandío responde: "Dale, perfecto. Lo cerramos así. Mañana arreglamos el pago de la mitad. Muchas gracias. Y antes de la semana que viene cancelamos todo".

En ese momento, la empleada le pide: "Recordame a quién facturamos porfa" y Grandío solicita que sea a nombre de una empresa vinculada a sí mismo, "Imhose".

En otra conversación cuando la secretaria reclama el pago de los vuelos, que finalmente se concretó el 24 de febrero y en efectivo, Grandío responde: "Ahí ya le dije a Horacio, acá de Imhouse. Tiene tu teléfono, vos también lo tenés. Ya tiene eso para... No sé, arreglen cómo: si lo vienen a buscar, si lo alcanza, cómo hacemos. ¿Dale? Vamos, beso, gracias. Próximamente hacemos otro viajecito".

Según reveló el periodista Martín Angulo, mañana se espera que la trabajadora, de nombre Vanesa, declare bajo juramento en la causa.

A la par durante la tarde del jueves, la Policía de Seguridad Aeroportuaria recibió una orden judicial para presentarse el viernes en los estudios de la TV Pública y retirar los contratos del periodista Marcelo Grandío con la señal. La Justicia busca establecer si existieron irregularidades en su contratación o una posible dádiva, en el marco de la investigación por los vuelos a Punta del Este que el comunicador habría pagado para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.