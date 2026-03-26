El piloto del vuelo de Adorni a Punta del Este aportó chats y audios que complican al jefe de Gabinete

El piloto y broker de vuelos privados, Agustín Issin, aportó chats y audios ante la Justicia durante su declaración de cuatro horas como parte de la causa que investiga el viaje a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El piloto y broker declaró durante cuatro horas ante el juez Ariel Lijo y entregó conversaciones que se incorporaron al expediente. El programa Wifi reveló los chats y los audios.
El piloto y broker de vuelos privados, Agustín Issin, aportó chats y audios ante la Justicia durante su declaración de cuatro horas como parte de la causa que investiga el viaje a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El testigo compareció durante cuatro horas ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo. Durante su declaración, ratificó que el periodista de la TV Pública, Marcelo Grandío, fue quien pagó el vuelo de regreso desde Uruguay hacia el aeropuerto de San Fernando. "La empresa que operó el vuelo es Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservo y pagó Marcelo Grandío y yo le emití la factura por dicha reserva", dijo ante Lijo.
Según revelaron en el programa Wifi, un chat entre una empleada de Jag Executiv Aviation, una empresa ligada a Issin, y Marcelo Gandrío.
"Marce, ahí hablé con el dueño del avión y me iguala el valor que te pasaron", le dice la empleada a Grandío y le pasa la fecha del vuelo de ida, el 12 de febrero, y de vuelta, el 17 de febrero, por un monto de USD 4.800. Esa suma es la que concuerda con la primera factura pagada por el vuelo pero no coincide con el vuelo de regreso, cuyo monto desciende a los USD 3.000.
"La ida y la vuelta fueron acordadas de antemano", acotó el periodista Nicolás Wiñazki con el chat sumado al expediente.
La empleada luego agrega que ese precio "incluye tasas, impuestos y catering a bordo" y que "en el caso de vender asientos, en las patas contrarias, a lo que tomen los pasajeros, se descuenta USD dólares por cada asiento".
A esa información, Grandío responde: "Dale, perfecto. Lo cerramos así. Mañana arreglamos el pago de la mitad. Muchas gracias. Y antes de la semana que viene cancelamos todo".
En ese momento, la empleada le pide: "Recordame a quién facturamos porfa" y Grandío solicita que sea a nombre de una empresa vinculada a sí mismo, "Imhose".
En otra conversación cuando la secretaria reclama el pago de los vuelos, que finalmente se concretó el 24 de febrero y en efectivo, Grandío responde: "Ahí ya le dije a Horacio, acá de Imhouse. Tiene tu teléfono, vos también lo tenés. Ya tiene eso para... No sé, arreglen cómo: si lo vienen a buscar, si lo alcanza, cómo hacemos. ¿Dale? Vamos, beso, gracias. Próximamente hacemos otro viajecito".
Según reveló el periodista Martín Angulo, mañana se espera que la trabajadora, de nombre Vanesa, declare bajo juramento en la causa.
A la par durante la tarde del jueves, la Policía de Seguridad Aeroportuaria recibió una orden judicial para presentarse el viernes en los estudios de la TV Pública y retirar los contratos del periodista Marcelo Grandío con la señal. La Justicia busca establecer si existieron irregularidades en su contratación o una posible dádiva, en el marco de la investigación por los vuelos a Punta del Este que el comunicador habría pagado para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.