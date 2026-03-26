Declaró el piloto del vuelo de Adorni a Punta del Este y afirmó que Marcelo Grandío pagó el pasaje de regreso

Agustín Issin, piloto y broker de vuelos privados, declaró este jueves como testigo espostáneo en los tribunales de Comodoro Py en la causa que investiga el viaje a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Agustín Issin se presentó como testigo en Comodoro Py y ratificó que el periodista Marcelo Grandío abonó el traslado de vuelta. La Justicia analiza la diferencia de precios, la facturación tardía y la documentación aportada por la empresa que operó el viaje.
Agustín Issin, piloto y broker de vuelos privados, declaró este jueves como testigo espostáneo en los tribunales de Comodoro Py en la causa que investiga el viaje a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El testigo compareció durante cuatro horas ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo. Durante su declaración, ratificó que el periodista de la TV Pública, Marcelo Grandío, fue quien pagó el vuelo de regreso desde Uruguay hacia el aeropuerto de San Fernando. "La empresa que operó el vuelo es Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservo y pagó Marcelo Grandío y yo le emití la factura por dicha reserva", dijo ante Lijo.
Issin explicó que la factura fue emitida el 9 de marzo, tres semanas después del viaje, por un total de $3.000 dólares. Sobre la fecha de la factura, declaró que desfasaje en las fechas se dio porque estuvo "de vacaciones" en ese período.
El documento ya se encuentra incorporado al expediente que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar las condiciones de la contratación y la diferencia de valores entre el tramo de ida y el de regreso.
Según detalló el broker, había adquirido previamente un paquete de diez vuelos por $42.250 dólares a la empresa Alpha Centauri. Esa documentación también fue incorporada a la causa. La fiscalía lo consultó sobre el precio al que vendió el traslado y la demora en la facturación, ya que los números no coincidirían con el valor mayorista del paquete.
En paralelo, la Justicia realizó ayer un operativo en las oficinas que Alpha Centauri tiene en el aeropuerto de San Fernando. Un abogado de la firma se presentó en los tribunales para entregar documentación adicional solicitada por el magistrado.
Además, el juez requirió informes a los organismos públicos que operan en esa terminal aérea para reconstruir los movimientos del vuelo. En ese contexto, trascendió que la empresa vendió de manera directa el viaje de ida y lo facturó a la productora de Grandío, ImHouse, por 4.830 dólares, transferidos en pesos.
Issin también afirmó ante la Justicia que "no conocía a Grandío ni a Adorni" antes de concretar la operación.
El miércoles, en conferencia de prensa, Adorni había defendido su posición y negó irregularidades. “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”, sostuvo.
El funcionario también rechazó cuestionamientos sobre su patrimonio. Afirmó que trabajó durante 25 años en el sector privado y que sus bienes fueron adquiridos antes de ingresar al Gobierno. Entre ellos mencionó propiedades en Exaltación de la Cruz y un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Respecto de otra vivienda atribuida a su familia en Martínez, el jefe de Gabinete aseguró que se trata de “una operación política y mediática” dirigida contra la administración nacional.