Manuel Adorni cierra la semana junto a Javier Milei en un acto de Sandra Pettovello

La reaparición en la agenda pública de Adorni

Esta semana, Manuel Adorni retomó su actividad pública. El miércoles brindó su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde se refirió a la investigación judicial por los vuelos a Uruguay y aseguró: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”. También remarcó que se encuentra a disposición de la Justicia y planteó que el tema “no debería tener nuevos capítulos”.

El miércoles, tras la tensa conferencia de prensa, Manuel Adorni mantuvo una serie de reuniones con miembros del gabinete. Primero se encontró con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con quien avanzó en los cambios al Código Penal y en los pliegos para cubrir vacantes de jueces.

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Más tarde recibió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con quien definió el texto final de la denominada “ley Hojarasca”, iniciativa que propone eliminar unas 70 normas regulatorias.

Este jueves, la agenda continuó con una reunión a las 11.30 con la jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich, para coordinar los temas que el Gobierno buscará enviar al Senado. A las 14 recibió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien impulsa una reestructuración del área con eliminación y fusión de dependencias vinculadas a la Secretaría de Trabajo, la ANSES y programas sociales.

Finalmente, a las 15 volvió a reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de retomar la estrategia de negociaciones con gobernadores y bloques aliados para reunir los votos necesarios que permitan avanzar en las reformas promovidas por el Poder Ejecutivo.