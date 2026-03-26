Manuel Adorni cierra la semana junto a Javier Milei en un acto de Sandra Pettovello

El presidente Javier Milei encabezará este viernes un acto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para inaugurar un nuevo Centro de Formación en el barrio porteño de La Paternal.
Manuel Adorni cerrará la semana con una aparición junto al presidente Javier Milei en un acto encabezado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, donde se inaugurará un Centro de Formación en el barrio porteño de La Paternal.
El presidente Javier Milei encabezará este viernes un acto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para inaugurar un nuevo Centro de Formación en el barrio porteño de La Paternal.
Antes de la actividad, el mandatario mantendrá una reunión con Adorni, prevista para las 11.El encuentro será interpretado como un nuevo gesto de respaldo al funcionario, luego de semanas marcadas por la investigación judicial vinculada al financiamiento de sus vuelos a Uruguay junto a su familia para el feriado de Carnaval de febrero. Se trata de la primera vez en la que Milei se muestra junto a Adorni tras la polémica desatada.
Tras ese encuentro, Milei participará de la inauguración del centro orientado a la capacitación laboral. La iniciativa apunta a mejorar habilidades técnicas y facilitar la inserción en el mercado de trabajo mediante convenios con empresas y la entrega de certificados.
En ese marco, el 25 de febrero Pettovello firmó acuerdos con las compañías Motorarg e ImpexPro para fortalecer la formación técnica y promover el empleo calificado dentro de estos espacios.
Esta semana, Manuel Adorni retomó su actividad pública. El miércoles brindó su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde se refirió a la investigación judicial por los vuelos a Uruguay y aseguró: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”. También remarcó que se encuentra a disposición de la Justicia y planteó que el tema “no debería tener nuevos capítulos”.
El miércoles, tras la tensa conferencia de prensa, Manuel Adorni mantuvo una serie de reuniones con miembros del gabinete. Primero se encontró con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con quien avanzó en los cambios al Código Penal y en los pliegos para cubrir vacantes de jueces.
Más tarde recibió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con quien definió el texto final de la denominada “ley Hojarasca”, iniciativa que propone eliminar unas 70 normas regulatorias.
Este jueves, la agenda continuó con una reunión a las 11.30 con la jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich, para coordinar los temas que el Gobierno buscará enviar al Senado. A las 14 recibió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien impulsa una reestructuración del área con eliminación y fusión de dependencias vinculadas a la Secretaría de Trabajo, la ANSES y programas sociales.
Finalmente, a las 15 volvió a reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de retomar la estrategia de negociaciones con gobernadores y bloques aliados para reunir los votos necesarios que permitan avanzar en las reformas promovidas por el Poder Ejecutivo.