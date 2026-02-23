¡Bomba total! Mauricio Macri tendría nueva novia famosa, 29 años menor que él

Además, sugirió que el propio Macri no tendría problema en que el romance salga a la luz: "Creo que él quiere que se sepa".

Pero lo más fuerte llegó cuando explicó cómo se habría dado el acercamiento entre ellos. "Ella lo encaró, él le dijo que no al principio. Intentó con Valdés, con Graziano. Se ve que no quiere estar solo y agarró viaje. Él tenia el prejuicio de que es medio hippona", contó sin filtros.

Finalmente, Yanina reveló el nombre que todos querían saber: la mujer en cuestión sería Chloe Bello, actriz y modelo muy conocida, y 29 años menor que el ex mandatario.

La información generó un revuelo inmediato, no solo por la diferencia de edad, sino también por el perfil mediático de ella. Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a confirmar o desmentir, pero el supuesto romance ya se instaló como uno de los temas más calientes del momento.

¿Quién es Chloé Bello?

Chloé Bello es una modelo y actriz argentina con una trayectoria que empezó desde muy joven en el mundo de la moda. Criada vinculada al ambiente artístico y familiarmente ligada a ese universo, trabajó en pasarelas internacionales y campañas para grandes marcas, además de protagonizar producciones cinematográficas y televisivas, como la serie Buenos chicos.

Su nombre alcanzó notoriedad pública por su relación con el músico Gustavo Cerati, con quien estuvo vinculada en los meses previos al grave accidente cerebrovascular que sufrió el artista en 2010. Ese episodio marcó un antes y un después en su vida personal y mediática, y su historia con Cerati quedó asociada para siempre en la memoria del público argentino.

A lo largo de los últimos años, Bello también fue mencionada en intrigas del espectáculo por su supuesta cercanía con otras figuras del medio, incluidas versiones de vínculos cercanos con Marcelo Tinelli, aunque ella ha preferido mantener una postura reservada sobre su vida privada frente a las cámaras.

Esta tarde, en SQP (América TV), su nombre volvió a cobrar relevancia tras haber sido mencionada en rumores de una nueva vinculación sentimental con el expresidente argentino, Mauricio Macri, lo que reavivó la atención sobre su perfil público y los hitos personales que marcaron su camino.