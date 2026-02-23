Barby Silenzi rompió el silencio tras la foto viral de El Polaco y habló de la supuesta infidelidad

Rápida, directa y sin rodeos, Silenzi salió a bancar públicamente a su pareja y calmó las aguas en una relación que, a lo largo de los años, siempre estuvo bajo la lupa mediática por sus idas y vueltas.

Barbi Silenzi

Cuál fue la foto íntima de El Polaco que desataron las sospechas de infidelidad

Luego de regresar de unas vacaciones de lujo en Miami y retomar su gira por el norte argentino, El Polaco compartió una imagen que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

En la foto, el cantante posa frente al espejo del baño del lugar donde se hospedaba. Todo parecía normal hasta que los usuarios detectaron un detalle clave: desde la bañadera se asoma claramente el pie de una mujer, cuya identidad nunca fue aclarada. La gran pregunta no tardó en instalarse: ¿Esa mujer era Barby Silenzi o alguien más?

Las especulaciones crecieron aún más cuando, horas después, el artista subió una historia viajando solo en avión con la frase “A casa”, lo que muchos interpretaron como una señal de que la bailarina no lo habría acompañado durante la gira.

La situación llama la atención especialmente porque, semanas atrás, ambos se habían mostrado súper unidos durante un viaje familiar a Disney junto a su hija Abril, con postales de amor y felicidad.

Cabe recordar que la pareja atraviesa una relación marcada por idas y vueltas desde hace más de una década. Incluso, el propio cantante reconoció recientemente lo intensa que es su historia juntos, asegurando con humor que ella lo tiene “amarrado”.