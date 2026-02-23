Barby Silenzi rompió el silencio tras la foto viral de El Polaco y habló de la supuesta infidelidad
Tras una imagen que se volvió viral y desató versiones de infidelidad, Barby Silenzi decidió hablar y aclarar qué pasó realmente con El Polaco, en medio de rumores que sacudieron las redes.
Tras la foto que encendió las redes y desató versiones de una nueva crisis, Barby Silenzi decidió hablar sin vueltas y aclaró qué pasó realmente con El Polaco.
Todo explotó cuando el cantante subió una imagen frente al espejo del baño de un hotel. En el reflejo, un detalle no pasó desapercibido: desde la bañera asomaba el pie de una mujer. Bastó eso para que en redes sociales se multiplicaran las sospechas de una posible infidelidad y una nueva tormenta en la pareja.
En medio del revuelo, Barby fue consultada directamente por Pochi, de Gossipeame, para saber si ese pie era suyo o si había problemas entre ellos. Lejos de esquivar el tema, la bailarina respondió con humor y fue categórica: "Jajajaja ese es mi pie. Esa foto es de cuando fuimos a Las Vegas".
Con esa frase, echó por tierra todas las especulaciones y dejó en claro que la imagen no era reciente ni comprometía al músico. Además, explicó que se trataba de un recuerdo de un viaje que habían hecho juntos, lo que terminó de cerrar cualquier versión de crisis o engaño.
Rápida, directa y sin rodeos, Silenzi salió a bancar públicamente a su pareja y calmó las aguas en una relación que, a lo largo de los años, siempre estuvo bajo la lupa mediática por sus idas y vueltas.
Cuál fue la foto íntima de El Polaco que desataron las sospechas de infidelidad
Luego de regresar de unas vacaciones de lujo en Miami y retomar su gira por el norte argentino, El Polaco compartió una imagen que no pasó desapercibida entre sus seguidores.
En la foto, el cantante posa frente al espejo del baño del lugar donde se hospedaba. Todo parecía normal hasta que los usuarios detectaron un detalle clave: desde la bañadera se asoma claramente el pie de una mujer, cuya identidad nunca fue aclarada. La gran pregunta no tardó en instalarse: ¿Esa mujer era Barby Silenzi o alguien más?
Las especulaciones crecieron aún más cuando, horas después, el artista subió una historia viajando solo en avión con la frase “A casa”, lo que muchos interpretaron como una señal de que la bailarina no lo habría acompañado durante la gira.
La situación llama la atención especialmente porque, semanas atrás, ambos se habían mostrado súper unidos durante un viaje familiar a Disney junto a su hija Abril, con postales de amor y felicidad.
Cabe recordar que la pareja atraviesa una relación marcada por idas y vueltas desde hace más de una década. Incluso, el propio cantante reconoció recientemente lo intensa que es su historia juntos, asegurando con humor que ella lo tiene “amarrado”.